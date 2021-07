NFL

Die Luft wird dünn: EQ kämpft um Kader-Platz

Equanimeous St. Brown geht 2021 offiziell in seine vierte NFL-Saison. Streng genommen ist es seine dritte, nachdem er 2019 verletzt passen musste. Doch so oder so – EQ muss liefern, um es in den Kader der Green Bay Packers zu schaffen. ran beleuchtet seine Situation und seine ärgsten Konkurrenten.