München/Pittsburgh - Mit reichlich Unterstützung der gastgebenden Pittsburgh Steelers haben die Cleveland Browns den ersten Playoffsieg seit 1994 gefeiert. Die Mannschaft des an COVID-19 infizierten Head Coachs Kevin Stefanski gewann das Duell beim AFC-North-Kontrahenten in den Wild Card Playoffs mit 48:37 (35:10).

Bereits nach 14 Sekunden führte Cleveland nach einem missglückten Snap der Steelers und einem Touchdown von Safety Karl Joseph mit 7:0, nach dem ersten Viertel stand es nach zwei Interceptions von Pittsburghs Quarterback Ben Roethlisberger 28:0 für die Browns. Die 28 Zähler waren zudem Playoff-Rekord für ein erstes Viertel.

Dabei war die Begegnung unter schlechten Voraussetzungen für den Dritten der AFC North gestartet worden. Head Coach Stefanski musste aufgrund eines positiven Corona-Tests die Partie aus seinem Zuhause in Cleveland verfolgen, eine Eiinflussnahme auf das Spielgeschehen war ihm aufgrund der Regularien verwehrt, seinen Job übernahm interimsweise Mike Priefer.

Doch den Spielfluss zu hemmen, wirkten die Browns ohne ihren eigentlichen Head Coach wie von der Leine gelassen. Nach Clevelands erstem Touchdown stellten Jarvis Landry nach Pass von Baker Mayfield, und Running Back Kareem Hunt mit zwei Läufen in die Endzone früh die Weichen für die Divisional Playoffs.

Auch das kurze Aufflackern der Steelers mit einem Touchdown von Pittsburghs Running Back James Conner konterte Browns-Quarterback Mayfield mit einem Pass in die Endzone auf Tight End Austin Hooper - 35:7.

Erst durch ein Field Goal von Kicker Chris Boswell kurz vor und Touchdowns von Eric Ebron und JuJu Smith-Schuster nach der Pause schöpfte Pittsburgh noch einmal Hoffnung, Running Back Nick Chubb machte diese mit dem 42:23 aber wieder zu Nichte.

In der zweiten Playoff-Runde treffen die an sechs gesetzten Browns am Sonntag ab 20:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Das weitere Duell um den Einzug ins AFC Championship Game spielen die Baltimore Ravens und Buffalo Bills in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ab 1:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.