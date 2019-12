München - Nach dem 16. Spieltag ist das Playoff-Bild ein bisschen klarer. Klar ist auch, wer am 17. und letzten Spieltag am kommenden Wochenende noch Chancen hat, die Postseason zu erreichen.

Und da man natürlich auch bei der NFL an guten Einschaltquoten interessiert ist, wurden die Kickoff-Zeiten einiger Spiele am 29. Dezember verschoben.

Zum einen gibt es das Fernduell um den Titel in der NFC East zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys, der gleichbedeutend mit dem Playoff-Einzug ist. Die Eagles brachten sich am Sonntag durch ihren 17:9-Sieg im direkten Duell gegen die Cowboys in die beste Ausgangsposition. Sie können mit einem Sieg bei den New York Giants die Playoffs klar machen, das ursprünglich für 19 Uhr deutscher Zeit angesetzte Spiel beginnt nun um 22:25 Uhr.

Parallel dazu empfangen die Cowboys die Washington Redskins. Auch dieses Spiel hätte eigentlich um 19 Uhr beginnen sollen, läuft aber nun in den USA zeitgleich zum Eagles-Spiel. Die Cowboys müssen die Redskins besiegen und gleichzeitig auf Schützenhilfe der Giants hoffen, um es noch in die Playoffs zu schaffen.

Steelers oder Titans?

Ebenfalls ein Fernduell liefern sich die Pittsburgh Steelers und die Tennessee Titans. Und auch die Spiele der beiden Teams wurden verlegt. Aktuell stehen beide bei 8-7, im Moment gehört aber den Titans die Wild Card, nachdem die Titans am 16. Spieltag gegen die Saints verloren haben und die Steelers bei den Jets ebenfalls.

Tennessee tritt statt um 19 um 22.25 Uhr bei den Houston Texans an. Zeitgleich müssen die Steelers beim Team der Stunde, den Baltimore Ravens ran.

Ebenfalls verlegt von 19 auf 22.25 Uhr MEZ wurde das Spiel der Jacksonville Jaguars gegen die Indianapolis Colts. Warum das Spiel zweier Teams, die längst aus dem Playoff-Rennen raus sind?

Weil das Spiel Faktor Nummer drei von insgesamt vier Bedingungen am letzten Spieltag im Rahmen der irren Playoff-Jagd der Oakland Raiders ist, die am vergangenen Sonntag mit fünf erfüllten Voraussetzungen ihren Anfang genommen hatte. Das Raiders-Spiel bei den Denver Broncos startet sowieso um 22.25 Uhr.

Seahawks - 49ers das Topspiel

Bereits am Sonntag hatte die NFL das Heimspiel der Seattle Seahawks gegen die San Francisco 49ers zum Topspiel erkoren und deshalb in die Prime Time verlegt. Statt wie ursprünglich geplant am Nachmittag findet das Spiel nun am Abend statt (2.20 Uhr MEZ). Leider steht damit auch fest, dass #ranNFL das Spiel nicht übertragen kann.

