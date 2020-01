München/Orlando - Cornerback Jalen Ramsey von den Los Angeles Rams muss verletzungsbedingt auf seine Teilnahme am diesjährigen Pro Bowl (am Sonntag, den 26.01., ab 20:15 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX und ran.de) verzichten. Am Donnerstag wurde für Ramsey Kyle Fuller von den Chicago Bears nachnominiert.

Der 27-Jährige ist damit nach Outside Linebacker Khalil Mack, Free Safety Eddie Jackson und Special Teamer Cordarrelle Patterson bereits der vierte Spieler der Bears, der in zwei Wochen die Reise nach Orlando antreten darf. Für Fuller ist es die zweite Nominierung in Folge.

Fuller insgesamt vierter Nachrücker

Damit komplettiert Fuller das Cornerback-Core der NFC um Marshon Lattimore (New Orleans Saints), Richard Sherman (San Francisco 49ers) und Darius Slay (Detroit Lions).

Zuvor rückten bereits Guard Joel Bitonio (Cleveland Browns) für den verletzten David DeCastro (Pittsburgh Steelers) und Center Ryan Kelly (Indianapolis Colts) für den verletzten Maurkice Pouncey (Pittsburgh Steelers) in den AFC-Kader. Bei der NFC ersetzt Guard Trai Turner (Carolina Panthers) den verletzten Brandon Brooks (Philadelphia Eagles).

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.