München/Tampa Bay - Nachdem Tom Brady zu Beginn seiner Zeit in Tampa in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten ist, scheint zumindest die sportliche Vorbereitung beim Superstar gut zu laufen. Sein Quarterback-Coach Clyde Christensen äußerte sich nun dazu in einem Interview mit "The Athletic".

Offensives Gerüst steht - Brady mit Einfluss

Zum ersten mal seit einer langen Zeit muss Brady in Bezug auf Scheme und Playbook etwas komplett Neues lernen. Anders als Peyton Manning, der nach seinem Wechsel von den Indianapolis Colts zu den Denver Broncos ein ähnliches System etablieren ließ, will sich Brady voll und ganz anpassen.

"Es wird eine Bruce-Arians-Offense mit Einflüssen von Brady", sagte QB-Coach Christensen: "Bruce will die Offense recht ähnlich halten wie im vergangenen Jahr, dort haben wir gute Dinge gesehen", fuhr er fort.

Christensen ist dabei von Bradys Arbeitsweise begeistert: "Tom war bis jetzt unbeschreiblich. Oft hat er einfach nur gesagt: 'Sag mir einfach, was ihr machen wollt'", sagte der Coach: "Wir sind gespannt, wie er diese Offense beeinflussen kann. Er hat großartige Ideen, deswegen hören wir immer seine Meinung zu den Dingen an."

Kein Ego ist groß genug

Dass er Tom Brady möglicherweise nichts mehr beibringen könnte, fürchtet Christensen hingegen nicht. Die ganz großen Quarterbacks würden sich vom Rest dadurch unterscheiden, dass sie nie zu stolz seien, etwas Neues zu lernen.

"Man coacht sie hart", gab er an. "Diese großartigen Performer wollen, auch wenn man es nicht glaubt, dass man sie coacht. Das wird die große Aufgabe für mich sein. Ich denke, wir werden feststellen, dass Tom zu allen Dingen gecoacht werden will."

Die erste Begegnung fand dabei erst vor wenigen Wochen statt: "Eigentlich eine verrückte Geschichte, ich hab ihn zuvor nie kennengelernt", sagte der bereits 64-jährige Christensen. "Nach all der Zeit, die ich in Indianapolis verbracht habe, musste ich meine Familie umprogrammieren, Tom Brady nicht mehr zu hassen."

