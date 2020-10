München - Touchdown! Super Bowl-Sieg! Ein letzter Drink noch morgens mit den Kumpels und wieder ist eine unvergessliche NFL-Nacht vorbei. Jens ist eingefleischter Football-Fan. Mit seinen WG- Kumpels haut er sich seit Jahren die #ranNFL-Nächte um die Ohren.

Über all die Jahre geht dann jeder Einzelne seinen eigenen Weg, teilweise bis nach Afrika zieht es seine Freunde. Aber eines ist immer Pflicht: der gemeinsame Termin Super Bowl Anfang Februar. So auch dieses Jahr. Auch wenn seine Vikings seit Jahren nicht gerade für Glücksgefühle sorgen, sein Leben scheint perfekt. Und trotz COVID-19 und einer komplett veränderten Welt wird es noch perfekter: im März heiratet Jens die Liebe seines Lebens und beide planen das eigene Heim und eine kleine Familie.

Plötzlich ist alles anders - Diagnose Blutkrebs

Und plötzlich ist alles anders. Die Diagnose Blutkrebs. Alle 15 Minuten erhält ein Patient in Deutschland diese erschütternde Nachricht. Wie so viele braucht Jens jetzt einen Spender. Was er schon hat: eine Familie und seine Kumpels, die nicht aufgeben und kämpfen wollen. Aber nicht nur für Jens, sondern sie wollen aufmerksam machen auf die vielen Krebs-Schicksale und dass man helfen kann.

Seine Freunde wenden sich in einer Facebook-Gruppe an die ranNFL-Community. Aber auch wir werden direkt angesprochen. Und wir wollen helfen. Helfen, das Thema in den Fokus zu rücken.

ranNFL-Community besticht durch Zusammenhalt

Die ranNFL-Community besticht seit Jahren nicht nur durch ihre Kreativität und Leidenschaft im Netz, sondern vor allem durch ihren Zusammenhalt. Wir durften das selbst schon so oft erleben, ob beim gemeinsamen Grillen oder den Fan-Events in London. Da tanzt der Seahawks-Fan mit dem Raiders-Anhänger durch die Bar.

Auch die DKMS leidet unter Corona und ihren vielen abgesagten Vor-Ort-Veranstaltungen. Sie braucht mehr denn je Online-Registrierungen, sie braucht starke Communities. Sie braucht euch!

Jens' Appell geht unter die Haut

"Auch wenn eure Spende vielleicht nicht mir hilft, so hilft sie vielleicht einem anderen Erkrankten und seinen Liebsten", sagt Jens. Worte, die einem unter die Haut gehen. Jens ist 32 Jahre alt.

Ich habe diesen Anstoß gebraucht und mich registrieren lassen. Und ich glaube, dass unter den ranNFL-Fans viele dabei sind, die Leben retten wollen.

Hier könnt Ihr Euch registrieren: dkms.de/ranfuerjens

ALLE INFOS zu unsere Aktionen für die Stiftung Deutsche Krebshilfe und die DKMS

DIREKT ZUR REGISTRIERUNG bei der DKMS

DIREKT ZUR SPENDENSEITE der Stiftung Deutsche Krebshilfe

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.