München - Die schönste Zeit des Jahres beginnt.

In der Nacht auf Freitag, 10. September startet die NFL mit der Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys in die Saison 2021 (ab 2:05 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

Danach geht es an jedem verdammten Sonntag weiter, wie gewohnt mit zwei Live-Spielen im TV und einem Exklusiv-Spiel auf ran.de, bis zum Super Bowl am 20. Februar 2022.

Am 1. Spieltag am 12. September überträgt ProSieben die Partien Seattle Seahawks at Indianapolis Colts und Cleveland Browns at Kansas City Chiefs ab 18:30 Uhr live, auf ran.de gibt es ab 19:00 Uhr das Spiel der Pittsburgh Steelers bei den Buffalo Bills live zu sehen.

Und danach? Alle Infos zu den Live-Übertragungen gibt es im brandneuen #ranNFL-Seasonplanner 2021, DEN IHR EUCH HIER HERUNTERLADEN KÖNNT.

120 Spiele aus NFL, College und ELF live

Darin findet ihr nicht nur den Zeitplan unserer Football-Sendungen bis zum Super Bowl LVI, sondern auch Einschätzungen unserer Experten Patrick Esume, Jan Stecker, Christoph "Icke" Dommisch und Co. zu den aktuellen Themen aus der Welt des eiförmigen Leders.

Und: Neben der NFL überträgt ran Football natürlich an jedem Samstag auch wieder College-Football live auf ProSieben MAXX. Zusammen mit der European League of Football macht das 120 Football-Spiele live - mehr denn je!

Football-Herz, was willst du mehr!?

