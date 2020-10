München - Am Samstagabend ließ NFL-Insider Adam Schefter die Bombe platzen, dass Superstar Cam Newton das Spiel gegen die Kansas City Chiefs wegen einer Corona-Infektion verpassen würde.

Wenig später gab die NFL bekannt, dass die Partie auf Montag oder Dienstag verschoben wird.

Drei Spiele am Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de

Aber natürlich seht ihr am Sonntag trotzdem wieder drei NFL-Partien live im Free-TV und im kostenlosen Stream auf ran.de. Am Sonntag beginnen wir ab 18 Uhr wie gewohnt mit dem Magazin #ranNFLsüchtig. Statt den Steelers und Titans zeigen wir ab 19 Uhr das Duell der Seattle Seahawks bei den Miami Dolphins live auf ProSieben MAXX.

Um 22:25 Uhr zeigen wir nun statt Patriots at Chiefs die Partie Bills at Raiders. Auch diese Partie verspricht viel Spannung. Die noch ungeschlagenen Bills wollen ihre Sieges-Serie fortsetzen, während die Raiders nach der Niederlage gegen die Patriots wieder in die Spur finden wollen.

Das Football-Live-Programm bei ran am ersten Oktober-Wochenende

Sonntag, 04.10. - #ranNFLsüchtig - 18 Uhr auf ProSieben MAXX

Sonntag, 04.10. - Seattle Seahawks at Miami Dolphins - 19 Uhr auf ProSieben MAXX

Sonntag, 04.10. - Los Angeles Chargers at Tampa Bay Buccaneers - 19 Uhr auf ran.de

Sonntag, 04.10. - Buffalo Bills at Las Vegas Raiders - 22:25 Uhr auf ProSieben MAXX

