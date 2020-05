München – Von Montag bis Mittwoch habt ihr in der Hand, welche Spiele der Regular Season 2019 ran.de am kommenden Wochenende noch einmal in voller Länge zeigt. Die Abstimmung erfolgt über die ran-App (erhältlich im App-Store für Apple und Android).

Folgende Partien des 10. Und 11. Spieltags der Regular Season 2019 stehen für das kommende Wochenende zur Auswahl:

Für Samstag, den 9. Mai ab 19 Uhr (10. Spieltag):

Kansas City Chiefs at Tennessee Titans mit Patrick Esume und Jan Stecker. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes feiert nach seiner Knie-Verletzung sein Comeback, das aber beim 31:35 sportlich in die Hose geht. Die Titans setzen ihre Aufholjagd nach dem schlechten Saisonstart erfolgreich fort, feiern den fünften Saisonsieg, für die Chiefs ist es die vierte Niederlage. Es wird auch die letzte sein.

oder New York Giants at New York Jets mit Mattis Oberbach. Das Duell der Enttäuschten im Big Apple, das Stadtduell, in dem es trotzdem noch um die Ehre geht. Das 34:27 der Jets macht die schwache Saison beider Teams für die Gang Green zumindest ein wenig erträglicher.

Für Sonntag, den 10. Mai ab 19 Uhr (11. Spieltag):

Houston Texans at Baltimore Ravens mit Carsten Spengemann und Björn Werner. Die Ravens setzen eines ihrer zahlreichen Ausrufezeichen während der Regular Season, feiern den sechsten Sieg in Serie. Und was für einen: Mit dem 41:7 gegen die Texans zeigen sie, dass sie einiges vorhaben. Quarterback Lamar Jackson beeindruckt durch die Luft (222 Yards, vier Touchdowns) und am Boden (86 Yards).

oder Dallas Cowboys at Detroit Lions mit Volker Schenk. Cowboys-Quarterback Dak Prescott erwischt gegen die Lions einen Sahnetag, wirft für 444 Yards und drei Touchdowns. Es ist ein 35:27-Pflichtsieg im Kampf um die Playoffs gegen Lions, die die sechste Niederlage aus den letzten sieben Spielen hinnehmen müssen.

