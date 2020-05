Unterföhring - An diesem Wochenende gibt es wieder die volle Ladung NFL auf ran.de zu sehen.

Ihr konntet dabei wie jede Woche abstimmen, welche Partien ihr vom 14. und 15. Spieltag der Saison 2019 nochmal als Relive sehen wollt. Diese Partien haben dabei das Rennen gemacht:

Samstag, 19 Uhr auf ran.de: San Francisco 49ers at New Orleans Saints mit Patrick "Coach" Esume, Björn Werner und Christoph "Icke" Dommisch

Sonntag, 19 Uhr auf ran.de: Chicago Bears at Green Bay Packers mit Jan Stecker, Patrick "Coach" Esume und Christoph "Icke" Dommisch

Punktefestival in New Orleans

Satte 89 Prozent von euch haben sich am Samstag, den 23. Mai, ab 19 Uhr für das Top-Duell zwischen den San Francisco 49ers und den New Orleans Saints entschieden. Jimmy Garoppolo gegen Drew Brees. Da sind Punkte garantiert. Und wie. Insgesamt waren es an diesem Abend im Mercedes-Benz-Superdome 94 (!) Zähler - mit einem absoluten Herzschlagfinale.

"Ewiges Derby" im Lambeau Field

57 Prozent von euch haben sich am Sonntag, den 24. Mai, ab 19 Uhr für das "ewige Derby" zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers entschieden. In dieser Partie zeigte Packers-Quarterback Aaron Rodgers mal wieder sein ganzes Können und machte gegen die Bears an diesem Abend sogar die Playoff-Teilnahme klar.

