Unterföhring - An diesem Wochenende gibt es wieder die volle Ladung NFL auf ran.de zu sehen. Ihr konntet dabei wie jede Woche abstimmen, welche Partien ihr vom 10. und 11. Spieltag der Saison 2019 nochmal als Relive sehen wollt. Diese Partien haben das Rennen gemacht:

Samstag, 19 Uhr auf ran.de: Tennessee Titans vs. Kansas City Chief mit Jan Stecker und Patrick "Coach" Esume

Sonntag, 19 Uhr auf ran.de: Baltimore Ravens vs. Houston Texans mit Carsten Spengemann und Björn Werner

Ein Fingerzeig Richtung Playoffs

80 Prozent der #ranNFLsüchtigen stimmte für Titans vs. Chiefs ab, nur 20 Prozent gingen an die andere Option (Jets vs. Giants). Am 10. Spieltag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den Tennessee Titans und Kansas City Chiefs. Damals war noch nicht absehbar, dass dieses Duell später auch das AFC Conference Championship Game sein würde, doch die Titans haben hier bereits angedeutet, was in ihnen steckt.

Obwohl sie früh im Spiel zurücklagen, kämpften sich die Titans immer wieder heran und konnten am Ende den Überraschungssieg holen. Derrick Henry überrannte die Chiefs Defense mit 188 Rushing Yards und zwei Touchdowns.

Die Lehrstunde des Lamar Jackson

Am 11. Spieltag trafen die Baltimore Ravens um den späteren MVP Lamar Jackson auf die Houston Texans. Ein ausgeglichenes Spiel wurde hier erwartet, doch es kam anders. Die Ravens nahmen die Texans nach allen Regeln der Kunst auseinander und Jackson unterstrich einmal mehr seine Dominanz in dieser Saison.

Mit 222 Passing Yards und vier Touchdowns sowie 79 Rushing Yards ließ er der überforderten Texans Defense keine Chance. Highlight des Spiels: Ein 39-Yard-Run von Jackson, bei dem er mit eleganten Moves durch die Verteidigung der Texans glitt.

Mit dem Relive-Kommentar von Carsten Spengemann und Björn Werner ist die MVP-Performance von Jackson zur gewohnten Football-Zeit (Sonntag, 19:00 Uhr live auf ran.de) zu sehen. Das Spiel erhielt 59 Prozent der Stimmen im Voting und setzte sich gegen das Duell der Lions gegen die Cowboys (41 Prozent) durch.

