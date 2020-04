München - An diesem Ostern fällt zwar die Eiersuche wegen der Corona-Pandemie flach. Dafür fliegen die Eier in der NFL wieder - in unseren #ranNFLrelives zeigen wir an Ostern drei ausgewählte Partien. Welche das sind, durfte die #ranNFL-Community entscheiden.

Neben den Relives der Regular Season 2019 startet am Oster-Wochenende auch der zweite Teil von #ranNFLrelive. ProSieben MAXX und ran.de zeigen ab Ostersamstag die vergangenen fünf Super Bowls im Relive - immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0:00 Uhr.

Insgesamt 90.000 Stimmen wurden in unserer App (erhältlich im App-Store für Apple und Android) abgegeben. Bei zwei der Votings gab es bis zur Deadline am Mittwoch um 21 Uhr Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Spiele sind dann jeweils sechs Tage nach Ausstrahlung auf ran.de on demand verfügbar.

Karfreitag: Knappe Kiste für Jaguars und Chiefs

Den Auftakt machen am Karfreitag die Jacksonville Jaguars und die Kansas City Chiefs, die Partie aus Week 1 gab es live nur im Stream auf ran.de zu sehen, kommentiert von Volker Schenk. Jetzt könnt ihr noch einmal miterleben, wie der Weg der Chiefs zum Super-Bowl-Triumph seinen Anfang nahm.

17.699 Fans haben für dieses Duell abgestimmt, was einem Stimmenanteil von 50,31 Prozent entspricht. Für die Partie der Carolina Panthers gegen die Los Angeles Rams voteten 17.483 ranNFLsüchtige.

Samstag: Packers und Vikings behaupten sich

Auch die Frage nach dem Live-Spiel vom Samstag wurde erst spät beantwortet. Das NFC-North-Duell zwischen den Green Bay Packers und den Minnesota Vikings aus Week 2 wollten letztlich 19.627 Fans noch einmal in voller Länge genießen - der Topwert.

Das waren zugleich 51,31 Prozent der Votes. Im vergangenen Jahr gab es das Aufeinandertreffen lediglich im Livestream auf ran.de - begleitet von Kommentator Mattis Oberbach.

Damit wurde das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Seattle Seahawks denkbar knapp ausgestochen. Auf diese Paarung entfielen aber auch starke 18.626 Stimmen.

Ostersonntag: Chiefs und Ravens stechen Patriots und Jets klar aus

Zu einer ganz deutlichen Angelegenheit wurde das Voting-Duell zu Week 3. Und so kommt es zum Abschluss zum Wiedersehen mit den Kansas City Chiefs. Die trafen in Week 3 auf die Baltimore Ravens - für uns kommentiert von Jan Stecker und Roman Motzkus. Für den Vergleich des besten Regular-Season-Teams und des Super-Bowl-Champions stimmten 14.104 Fans.

Das Spiel der New England Patriots gegen die New York Jets hätten nur 3.382 Voting-Teilnehmer noch einmal sehen wollen. Das war nicht einmal jeder fünfte, der abgestimmt hat.

Spiele am Oster-Wochenende ab 19:00 Uhr verfügbar

Das Relive des 1. Spieltags zeigt ran Football am Karfreitag, ab 19:00 Uhr auf ran.de, das vom 2. Spieltag am Samstag, ab 19:00 Uhr. Am Ostersonntag ist dann das Relive vom 3. Spieltag ebenfalls ab 19:00 Uhr an der Reihe.

Hier noch einmal ein paar Szenen aus den jeweiligen Spielen und die Stimmenvergabe in der Übersicht:

1. Spieltag

Los Angeles Rams at Carolina Panthers: 49,69 Prozent / 17.483 Stimmen

Kansas City Chiefs at Jacksonville Jaguars: 50,31 Prozent / 17.699 Stimmen

2. Spieltag

Seattle Seahawks at Pittsburgh Steelers: 48,69 Prozent / 18.626 Stimmen

Minnesota Vikings at Green Bay Packers: 51,31 Prozent / 19.627 Stimmen

3. Spieltag

Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs: 80,66 Prozent / 14.104 Stimmen

New York Jets at New England Patriots: 19,34 Prozent / 3.382 Stimmen

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.