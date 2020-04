München - Ihr hattet die Wahl und ihr habt entschieden - und zwar eindeutig: Für Week 6 der NFL-Saison 2019 standen die Partien Houston Texans at Kansas City Chiefs und Seattle Seahawks at Cleveland Browns zur Auswahl. Für Week 7 ging es um Oakland Raiders at Green Bay Packers oder Houston Texans at Indianapolis Colts.

Hier das (klare) Ergebnis:

Week 6

Texans at Chiefs 66,1 %

Seahawks at Browns 33,9 %

Week 7

Raiders at Packers 82,23 %

Texans at Colts 17,77 %

Somit bekommt ihr am Samstag, den 25. April, ab 19:30 Uhr die Partie der Houston Texans bei den Kansas City Chiefs im Relive auf ran.de zu sehen - kommentiert von Patrick Esume und Björn Werner. Bei diesem Spiel wurde der amtierende Super-Bowl-Champion von DeShaun Watson und Co. völlig überraschend in die Knie gezwungen.

Und am Sonntag, den 26. April, ab 19 Uhr zeigen wir dann das Spiel der Oakland Raiders bei den Green Bay Packers mit Jan Stecker und Patrick Esume im Relive auf ran.de. Eine Begegnung, die mit insgesamt 66 (!) Punkten ein wahres Punktefestival war.

