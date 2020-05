München - Die Entscheidung ist gefallen!

Die ran.de-User haben abgestimmt, welche Spiele an diesem Wochenende auf ran.de im relive gezeigt werden. Am Samstag ist das die Partie der Los Angeles Ram gegen die Cincinnati Bengals in London, am Sonntag folgt dann das Spiel der Minnesota Vikings bei den Kansas City Chiefs.

ran-User stimmen ab

In der NFL-freien Zeit zeigt ran Football immer samstags und sonntags ab 19:00 Uhr auf ran.de 17 Spiele der Regular Season 2019 - und Ihr entscheidet, welches.

Dabei stehen von jedem Spieltag jeweils die 19-Uhr-Spiele, die wir im TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de gezeigt haben, zur Auswahl.

Ihr könnt also aus jedem der 17 Spieltage aus zwei Partien auswählen. Die Abstimmung erfolgt über die ran-App (erhältlich im App-Store für Apple und Android).

Hier die Wochenend-Partien im Überblick:

Samstag: Los Angeles Rams vs Cincinnati Bengals 24:10 (London-Spiel / Kommentator: Carsten Spengemann, Experte: Volker Schenk) - 56,4 Prozent

In London waren am 8. Spieltag der Saison 2019 die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals zu Gast. Carsten Spengemann und Volker Schenk sahen ein starkes Spiel von Rams-Receiver Cooper Cupp, der gut mit Quarterback Jared Goff harmonierte. Bei den Bengals erwischte Running Back Joe Mixon im Wembley Stadion einen starken Tag.

Zur Auswahl stand auch: Seattle Seahawks at Atlanta Falcons 27:20 (Kommentator: Markus Krawinkel) - 43,6 Prozent

Sonntag: Minnesota Vikings at Kansas City Chiefs 23:26 (Kommentator: Carsten Spengemann, Experte: Roman Motzkus) - 74,8 Prozent

Der spätere Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs wurde am 9. Spieltag von den Minnesota Vikings auf eine harte Probe gestellt. Carsten Spengemann und Roman Motzkus kommentierten ein Spiel, bei dem die Chiefs ohne den verletzten Quarterback Patrick Mahomes auskommen mussten. Dafür wurde der Chiefs-Kicker zum Helden.

Zur Auswahl stand auch: Chicago Bears at Philadelphia Eagles 14:22 (Kommentator: Franz Büchner) - 25,2 Prozent

Zusätzlich zeigen ProSieben MAXX und ran.de jeden Sonntag einen Super Bowl ab 23:45 Uhr in voller Länge!

02. Mai: Super Bowl 53 - New England Patriots vs. Los Angeles Rams

09. Mai: Super Bowl 54 - Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers

