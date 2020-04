München - In der NFL-freien Zeit zeigt ran Football immer samstags und sonntags ab 19:00 Uhr auf ran.de 17 Spiele der Regular Season 2019 - und Ihr entscheidet, welches.

Dabei stehen von jedem Spieltag jeweils die 19-Uhr-Spiele, die wir im TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de gezeigt haben, zur Auswahl.

Ihr könnt also aus jedem der 17 Spieltage aus zwei Partien auswählen. Die Abstimmung erfolgt über die ran-App (erhältlich im App-Store für Apple und Android).

Zusätzlich zeigen ProSieben MAXX und ran.de jeden Sonntag einen Super Bowl ab 23:45 Uhr in voller Länge!

25. April: Super Bowl 52 - Philadelphia Eagles vs. New England Patriots

02. Mai: Super Bowl 53 - New England Patriots vs. Los Angeles Rams

09. Mai: Super Bowl 54 - Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers

Die folgenden Spiele zur Abstimmung

6. Spieltag

Houston Texans at Kansas City Chiefs 31:24 (Kommentator: Patrick Esume, Experte: Björn Werner)

Seattle Seahawks at Cleveland Browns 32:28 (Kommentator: Franz Büchner)

7. Spieltag

Oakland Raiders at Green Bay Packers 24:42 (Kommentator: Jan Stecker, Experte: Patrick Esume)

Houston Texans at Indianapolis Colts 23:30 (Kommentator: Roman Motzkus)

8. Spieltag

Los Angeles Rams vs Cincinnati Bengals 24:10 (London-Spiel / Kommentator: Carsten Spengemann, Experte: Volker Schenk)

Seattle Seahawks at Atlanta Falcons 27:20 (Kommentator: Markus Krawinkel)

9. Spieltag

Minnesota Vikings at Kansas City Chiefs 23:26 (Kommentator: Carsten Spengemann, Experte: Roman Motzkus)

Chicago Bears at Philadelphia Eagles 14:22 (Kommentator: Franz Büchner)

10. Spieltag

Kansas City Chiefs at Tennessee Titans 32:35 (Kommentator: Jan Stecker, Experte: Patrick Esume)

New York Giants at New York Jets 27:34 (Kommentator: Mattis Oberbach)

11. Spieltag

Houston Texans at Baltimore Ravens 7:41 (Kommentator: Carsten Spengemann, Experte: Björn Werner)

Dallas Cowboys at Detroit Lions 35:27 (Kommentator: Volker Schenk)

12. Spieltag

Seattle Seahawks at Philadelphia Eagles 17:9 (Kommentator: Jan Stecker, Experte: Patrick Esume)

Carolina Panthers at New Orleans Saints 31:34 (Kommentator: Roman Motzkus)

13. Spieltag

San Francisco 49ers at Baltimore Ravens 17:20 (Kommentator: Carsten Spengemann, Experte: Björn Werner)

Cleveland Browns at Pittsburgh Steelers 13:20 (Kommentator: Uwe Morawe)

14. Spieltag

San Francisco 49ers at New Orleans Saints 48:46 (Kommentator: Patrick Esume, Experte: Björn Werner)

Baltimore Ravens at Buffalo Bills 24:17 (Kommentator: Roman Motzkus)

15. Spieltag

Chicago Bears at Green Bay Packers 13:21 (Kommentator: Jan Stecker, Experte: Patrick Esume)

Houston Texans at Tennessee Titans 24:21 (Kommentator: Jörg Opuchlik)

16. Spieltag

New Orelans Saints at Tennessee Titans 38:28 (Kommentator: Jan Stecker, Experte: Roman Motzkus)

Baltimore Ravens at Cleveland Browns 31:15 (Kommentator: Carsten Spengemann)

17. Spieltag

Miami Dolphins at New England Patriots 27:24 (Kommentator: Jan Stecker, Experten: Patrick Esume)

Los Angeles Chargers at Kansas City Chiefs 21:31 (Kommentator: Volker Schenk)

