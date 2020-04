München - Schon über 70.000 User haben abgestimmt - und es ist ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um das Relive des 2. Spieltags.

Die #ranNFL-Community ist gespalten zwischen den Partien Seattle Seahawks bei den Pittsburgh Steelers und dem NFC-North-Duell Green Bay Packers gegen Minnesota Vikings.

Ein Prozentpunkt Unterschied

Am letzten Tag des Votings, welche Spiele ran.de am Oster-Wochenende im Relive zeigen soll, liegen die beiden Partien des 2. Spieltags fast gleichauf. Mit 50,5 Prozent (17.111 Stimmen) liegt Vikings at Packers, kommentiert von Mattis Oberbach, knapp vor Seahawks at Steelers (49,5 Prozent, 16.749 Stimmen), das Jan Stecker und Patrick Esume begleitet hatten.

Mahomes vs. Jackson gefragt

Beim Freitags-Relive führt das Duell Carolina Panthers gegen Los Angeles Rams (55,6 Prozent, 16.074 Stimmen) relativ deutlich vor der Partie zwischen Super Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Jacksonville Jaguars (44,4 Prozent, 12.865 Stimmen).

Bei der Sonntags-Partie spricht sich die #ranNFL-Community noch klarer für das Duell zwischen den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs (80,7 Prozent, 9.176 Stimmen) aus.

Das Duell der New England Patriots gegen die New York Jets, bei dem Jakob Johnson sein Debüt in der NFL gab, steht bei 19,3 Prozent bzw. 2.201 Stimmen.

Spiele am Oster-Wochenende ab 19:00 Uhr verfügbar

Das Relive des 1. Spieltags zeigt ran Football am Karfreitag, ab 19:00 Uhr auf ran.de, das vom 2. Spieltag am Samstag, ab 19:00 Uhr. Am Ostersonntag ist dann das Relive vom 3. Spieltag ebenfalls ab 19:00 Uhr an der Reihe.

Hier noch einmal ein paar Szenen aus den jeweiligen Spielen und die Stimmenvergabe in der Übersicht:

1. Spieltag

Los Angeles Rams at Carolina Panthers: 55,6 Prozent / 16.074 Stimmen

Kansas City Chiefs at Jacksonville Jaguars: 44,4 Prozent / 12.865 Stimmen

2. Spieltag

Seattle Seahawks at Pittsburgh Steelers: 49,5 Prozent / 16.749 Stimmen

Minnesota Vikings at Green Bay Packers: 50,5 Prozent / 17.111 Stimmen

3. Spieltag

Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs: 80,7 Prozent / 9.176 Stimmen

New York Jets at New England Patriots: 19,3 Prozent / 2.201 Stimmen

Super-Bowl-Relives auf P7 MAXX und ran.de

Neben den Relives der Regular Season 2019 startet am Oster-Wochenende auch der zweite Teil von #ranNFLrelive. ProSieben MAXX und ran.de zeigen ab Ostersamstag die vergangenen fünf Super Bowls im Relive - immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0:00 Uhr.

Die Spiele sind dann jeweils sechs Tage nach Ausstrahlung auf ran.de on demand verfügbar.

