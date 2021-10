München – Es soll sie gegeben haben, die Zeiten, in denen Klospülungen den Sound der Super-Bowl-Halbzeit bestimmten. In dieser düsteren Epoche war die Pause bis zum Wiederanpfiff nicht für bombastische Shows reserviert, sondern nahezu ausschließlich für Toilettengänge der Football-Fans.

Das Marketing- und Unterhaltungspotenzial wurde dann aber schnell erkannt. Seitdem ist die Halftime-Show ein süßes Laster für viele und bietet auch den weniger Football-Interessierten einen Zugang zu diesem Sport.

Natürlich gab es in der langen Geschichte des Halbzeit-Spektakels auch den ein oder anderen Auftritt, der – nun ja - was fürs Klo war (ihr seid gemeint, Maroon 5), aber es wurden auch unvergessliche Momente geschaffen. Vor allem dank Prince, U2 und Beyonce.

Fünf Nummer-eins-Picks auf der Bühne des Super Bowl

Nur wenige Minuten dauert so ein Auftritt, doch das Schlaglicht dieses gigantischen Sportevents trennt in dieser knappen Zeit zuverlässig die Sternchen von den großen Weltstars. Denn die Bühne des Super Bowls verzeiht keine Fehler. Genauso wenig wie die Öffentlichkeit, die so scharf und unbarmherzig über das Dargebotene urteilt wie ein Head Coach vor dem Roster Cut. Niemand weiß das so sicher wie Janet Jackson.

Für die Halbzeit-Show des Super Bowl LVI schickt die NFL diesmal fünf Nummer-eins-Picks auf die Bühne: Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg und Kendrick Lamar. 44 Grammys haben die Fünf untereinander schon gewonnen – Eminem steuert mit 15 die meisten der begehrten Musikpreise bei. Kendrick Lamar wartet zudem mit einem Pulitzerpreis auf. Die Begeisterung der Fans ist angesichts dieser musikalischen Elite nur allzu verständlich!

Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre - eine sehr treffende Wahl

Der NFL kann man zu diesem Coup nur gratulieren, sie übertrifft sich selbst. Denn eine solch potente Hip-Hop-Kollaboration gab es vermutlich seit der legendären "Up in Smoke"-Tour nicht mehr und selbst Fans, die keine Liebhaber des Genres sind, dürften angesichts der Größe dieser fünf Musiker zustimmend mit dem Kopf wippen.

Die Wahl ist auch deshalb so treffend, weil in Dr. Dre, Snoop Dogg und Kendrick Lamar drei der Künstler ein Heimspiel haben, wenn sie am 13. Februar auf die Bühne des SoFi Stadium in Inglewood treten. Sie alle sind in Kalifornien geboren.

NFL beweist Mut

Spannend wird zu sehen sein, wie gesellschaftskritisch der Auftritt wird. Denn dass er es wird, ist fast so sicher wie der Jubel nach einem Touchdown: Dr. Dre hat sich mit dem geschassten Colin Kaepernick solidarisiert. Mary J. Blige und Snoop Dogg unterstützen "Black Lives Matter", genauso wie Eminem sich lautstark für die Bewegung einsetzt. Und Kendrick Lamar ist eine der eindringlichsten Stimmen, die die Kämpfe und Schwierigkeiten der schwarzen Bevölkerung in den USA dokumentiert.

Dr. Dre kündigte bereits an, ihr Auftritt werde ein "unvergesslicher kultureller Moment". Die NFL, die ja nicht gerade Vorreiter in den drängenden Fragen der sozialen Gerechtigkeit ist, beweist mit der Wahl sogar Mut.

Tim Brack

