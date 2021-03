München - 0,01 Prozent. Knapp jeder 10.000. Senior-Footballspieler in der High School schafft den Sprung zum Erstrunden-Pick. Können, Verletzungsfreiheit, die nötige Athletik, und eine Menge Glück sind nur ein kleiner Teil, um den Traum so vieler Kinder und Jugendlicher wahr werden zu lassen.

Isaiah Wilson hat diesen Sprung geschafft - und steht kurz davor, seine Football-Zukunft in kürzester Zeit voll an die Wand zu fahren.

Rückblick: Am 23. April 2020 vergräbt Wilson die tränenden Augen in seiner Hand. Die andere hält er das Telefon. Ein Anruf. Ein paar Minuten Gesprächszeit. Das Leben des damals 20-Jährigen verändert sich in diesem Moment drastisch. Die Tennessee Titans wählen Wilson mit dem 29. Pick im NFL Draft 2020. Ihm winkt ein Vertrag, der ihm bis zu 12 Millionen US-Dollar einbringen kann.

Idealer Verlaufsplan

Die Karriere bis zur NFL von Wilson liest sich wie ein idealer Ablaufplan. Der Right Tackle fiel bereits in der High School auf. Seine physischen Gegebenheiten gepaart mit seiner Spielweise bescherten dem Jungen aus Brooklyn, New York eine Fünf-Sterne-Bewertung bei den meisten Portalen, die bestmögliche.

Clemson, Ohio State, Alabama und Co.: Alle jagten den talentierten O-Liner. Er entschied sich für die University of Georgia und wagte nach drei Jahren am College den Schritt in den NFL Draft. Ein solider Combine, keine Berichte über Fehltritte in der Vergangenheit. Es schien, als würde der Ablaufplan in der Idealspur bleiben.

Die Titans holten ihn, um die Lücke auf Right Tackle zu schließen. Knapp 1.000 Meilen westlich von seinem Heimatort sollte er die ohnehin gute Offensive Line und das Laufspiel um Running-Back-Star Derrick Henry beflügeln. Sollte...

4 Snaps für die Titans

Wilson fiel auf. Aber nur neben dem Platz. Mehrere Anzeigen, mehrere Platzierungen auf der Covid-Liste, mehrere fragwürdige Posts auf Social Media von Parties, Clubs etc. in einer Corona-Saison. Die Titans reagierten bei jedem Vorfall mit mehr Härte.

Wilson wurde gegen Ende der Saison suspendiert, stand in seiner ersten Spielzeit bei lediglich vier Snaps für die Titans auf dem Feld.

Anfang des Jahres forderten General Manager Jon Robinson und Head Coach Mike Vrabel öffentlich mehr Professionalität von Wilson. Scheinbar zu spät. Die Bindung zwischen Wilson und den Titans war so gut wie aufgelöst.

Vor knapp einer Woche tradeten die Titans ihren letztjährigen Erstrunden-Pick zu den Miami Dolphins. Für einen Siebtrunden-Pick. Vier Tage und ein paar verpasste Termine später und die Dolphins entlassen Wilson. Er wird in den kommenden Tagen ein Free Agent.

Wie geht es weiter?

Es bleibt eine Situation, die mehr Fragen als Antworten aufwirft. Der 21-Jährige postete vor einiger Zeit auf seiner Instagram-Seite, dass er sein Leben hasse und gab sich selbst die Schuld dafür, ehe er den Post wenige Minuten später löschte. Ein Hilfeschrei? So oder so müssen auch in der schnelllebigen NFL solche Zeichen ernst genommen werden.

Wilson der Mensch, nicht der Football-Spieler, scheint Probleme im Leben zu haben. Für den 21-Jährigen kann man nur hoffen, dass er die nötige Hilfe erhält, um zurück in die Spur zu finden.

Die NFL-Karriere dürfte bis dahin ruhen. Zu viele Fehltritte, zu viel Ungewissheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihn ein Team in nächster Zeit unter Vertrag nimmt, scheint gering. Aber wie das eben so ist mit den Wahrscheinlichkeiten, auch nicht gleich 0.

Tim Rausch

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.