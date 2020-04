FOREVER GRONK NATION

Mein lieber Gronk,

du hast mich heute sehr glücklich gemacht. Aber das weißt du sicher.

Dir kann ich es ja sagen: Als ich bei den Bucs unterschrieben hab, tobten in mir die Kräfte der Ungewissheit.

Ist es wirklich der richtige Schritt? Ist es in Florida nicht zu heiß? Bin ich wirklich ein Pirat? Will ich mir den ganzen Zirkus mit 42 Jahren wirklich noch einmal antun?

Doch du hast mir diese Zweifel genommen. Jetzt weiß ich: Tampa wird wunderschön. Weil du an meiner Seite sein wirst.

Wie sehr habe ich im letzten Jahr doch dein Gesicht vermisst. Deine Witze. Deinen Geruch. Deinen Roboterarm.

Ich habe vermisst, wie die Erde erbebte, wenn du den Ball nach einen Touchdown gespiket hast. Ich habe die Angst in den Augen deiner Gegenspieler vermisst, die dich im Eins-gegen-eins decken mussten. Hahaha, hat da eigentlich je einer gewonnen? Nichts sagen, ich kenne die Antwort. Und ich habe vermisst, wie du dein Bier trinkst: oberkörperfrei und zwei auf einmal.

Weißt du, Julian ist ja auch ein ganz netter Kerl. Und den einen Ball gegen Atlanta hat er ja auch ganz passabel gefangen. Aber er ist nicht du. Mir doch egal, wenn das Eichhörnchen bei Bill bleiben muss. Bis vor Kurzem dachte er ja auch, dass ich bleibe. Ja, von wegen. Just f*cked Edelman, but I don’t care.

Du bist es, der für mich zählt. Du bist mein bester Buddy. Und das schon so lange.

Ich habe oft an unser letztes großes gemeinsames Play gedacht, an deinen Catch im Super Bowl gegen diese Möchtegern-Gangster aus Hollywood.

Aber auch an so viele andere.

90 Touchdowns hast du schon von mir bekommen. Kannst du das glauben? 90! Ich bezeichne sie gern als meine Kinder. Gisele und meine echten Kinder mögen das nicht so. Aber was soll ich tun? Ich bin auch nur ein Mensch.

Und dieser Mensch weiß, dass wir die 100 dieses Jahr vollmachen werden. Pass beim Jubeln aber besser auf, sonst nehme ich dir deinen WWE-Titel noch in der Endzone weg.

Ich sehe uns schon vor mir, 7. Februar 2021, wir zwei zusammen, auf diesem verrückten Schiff, in unserem neuen Stadion, mit unserer vierten gemeinsamen Lombardi Trophy. Wie grumpy Grumpy Bill erst sein wird, wenn wir ihn im Super Bowl zerstören.

Ja, immer schön bescheiden bleiben, ich weiß, Gisele sagt mir das auch immer - aber ich kann jetzt, in diesem Moment, einfach nicht anders: WIR HOLEN DAS DING!

Wer soll uns denn stoppen? Sogar mein blinder Vorgänger hat hier letztes Jahr 33 Touchdowns geworfen. Und der hatte keinen Gronk.

Bruder, ich muss jetzt aufhören, ich muss nämlich noch den Brief an AB schreiben. Wie doof erst alle gucken werden, wenn der morgen auch noch bei den Bucs unterzeichnet. Ha!

Robert, ich liebe dich. Nach deinem Vertrauensbeweis in mich mehr denn je. Ich werde dich nicht enttäuschen. So wie du mich nicht enttäuschen wirst. So wie wir gemeinsam unsere neue Familie in Tampa nicht enttäuschen werden.

Do your job. Ich mache meinen.

LET'S GO!

Dein Tommy

PS: Ich habe die Finalbälle schon in meiner neuen Riesenvilla, wir können gern damit trainieren, wenn du in Tampa bist. Ich will vorher nur noch ein wenig Luft rauslassen.