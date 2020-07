Köln (SID) - Der Chef von Footballstar Tom Brady geht auf Nummer sicher: Bruce Arians, Headcoach des sechsmaligen Super-Bowl-Champions bei dessen neuem NFL-Klub Tampa Bay Buccaneers, wird seine Anweisungen von der Seitenlinie aus mit Gesichtsmaske und -schild geben. Arians gehört zur Risikogruppe, beim Trainer wurde bereits dreimal Krebs diagnostiziert.

"Es gab nie einen Zweifel daran, dass ich coachen werde", sagte Arians am Dienstag, der 67-Jährige will ganz nah dabei sein. Deshalb halte er auch nichts von der Idee, die Spiele seines Teams in großer Distanz zu anderen Personen aus dem Pressebereich zu verfolgen. Zwei Masken sollen ihn stattdessen schützen.

Die Buccaneers stehen vor einer besonderen Saison. Neben Quarterback Brady (42), erfolgreichster Spieler der NFL-Geschichte, läuft auch dessen früherer Zielspieler Rob Gronkowski (31) für den Klub auf. Der Tight End ist aus seinem Ruhestand zurückgekehrt, um wieder an Bradys Seite zu spielen.