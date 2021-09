Tampa/München - Noch zehn Minuten sind im zweiten Viertel zu gehen, die Tampa Bay Buccaneers haben eine Goal-To-Go-Situation an der Drei-Yard-Line. Tom Brady täuscht den Lauf an, kurzer Bootleg nach rechts und Pass auf Rob Gronkowski, der mit seinem breiten Kreuz seinem Gegenspieler keine Chance lässt.

Touchdown.

Es sind Situationen wie diese, die Defenses in der NFL regelmäßig Angst einflößen. Vor allem zwischen 2009 und 2019 war das so, als beide noch in Diensten der New England Patriots standen.

Gronk war schon am Ende - und darüber hinaus

Nach dem Sieg im Super Bowl 53 über die Los Angeles Rams im Februar 2019 sagte Stephen A. Smith bei seiner Talkshow "First Take": "Wir haben schon einen Abfall seiner Leistungen gesehen, er war oft verletzt. Er sollte sich selbst beschützen und zurücktreten. Für ihn gibt es nichts mehr zu erreichen."

Diese Meinung war nahezu ein Konsens im Frühjahr 2019. Der damals 30-Jährige war körperlich wie leistungsmäßig am Ende.

Er selbst sah es auch so, er setzte die Saison 2019 aus. Sein mehr als angeschlagener Körper konnte sich erholen. Doch als Tom Brady im März 2020 seinen Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers bekanntgab, war Gronk wieder zur Stelle. Genug Pause. Das Traumduo war wieder vereint.

Große Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Comebacks

Dass Brady noch genug Sprit im Tank hat, da waren sich die meisten Experten einig. Doch Gronkowski? Der Gronkowski, der nach Tackles im Super Bowl gegen die Rams kaum noch aufstehen konnte?

Während sich die Merchandise-Abteilung der Bucs vor Trikot-Bestellungen mit den Nummern 12 (Brady) und 87 (Gronkowski) wohl nicht mehr retten konnte, bezweifelten die Experten, ob sich der Tight End mit seinem Comeback einen Gefallen getan hat.

Und die Statistiken belegten es: In den ersten beiden Wochen der Saison 2020 fing der Mann vom College in Arizona nur einen Ball, die Endzone fand er erstmals in Woche sechs. "Gronk" gehörte statistisch zu den schwächeren Tight Ends der Liga.

Das Patriots-Gen: Am besten, wenn es drauf ankommt

Die Patriots waren bekannt dafür, in den Playoffs am stärksten zu sein. Diese Mentalität haben die Beiden wohl auch mit nach Tampa gebracht, denn nach der Bye Week Anfang Dezember verloren die Buccaneers kein Spiel mehr, mit dem Höhepunkt, dem Super-Bowl-Sieg im eigenen Stadion, als krönendem Abschluss.

Der entscheidende Mann in diesem Spiel: Na klar, Rob Gronkowski. Auf der größten Bühne der Welt ist der Mann, der den Bucs den Super Bowl gewinnt, zu Hause. 67 Yards und zwei Touchdowns stehen beim 31:9 gegen die Kansas City Chiefs zu Buche.

Es ist ein Kreis, der sich schließt. Im angesprochenen Super Bowl 53 war er es, der beim Stand von 3:3 einen Pass von Brady fing, um so den einzigen Touchdown dieser Partie durch Sony Michel einzuleiten.

Auftakt gegen die Cowboys: Der Unterschiedsspieler von früher

War Gronkowski im Februar 2021 bereits auf dem Papier der Unterschiedsspieler, so ist er es spätestens seit Woche eins der neuen Saison auch wieder auf dem Platz. Am selben Tatort, dem Raymond James Stadium im heimischen Tampa, fing er erneut zwei Touchdowns.

Doch nicht nur das: Er war wieder das wandelnde Mismatch, das in der NFL jahrelang gefürchtet war. Wer glaubt, er kann einen Gronkowski in dieser Form mit einem einzelnen Linebacker ausschalten, der wurde in der Partie gegen die Cowboys eines Besseren belehrt. Dan Quinn, der neue Defensive Coordinator der Cowboys, versuchte es und bekam die Quittung.

Die Nummer 87 war wieder uncoverbar, der zweite Touchdown war zudem ein Beweis des hohen Football-IQs des viermaligen Super-Bowl-Champions: Erst verkaufte er gegen Star-Pass-Rusher DeMarcus Lawrence einen Block, lief dann seine Route und war dann weit offen, denn niemand fühlte sich für den 1,98-Meter-Hünen zuständig. Lawrence, dessen Aufgabe sicher nicht das Decken ist, sah nur noch seine Hacken.

Was im Februar 2019 kaum jemand für möglich gehalten hätte, ist im Herbst 2021 Realität: Rob Gronkowski ist wieder verletzungsfrei und endgültig bei 100 Prozent Fitness angekommen. Wenn sein Quarterback ihn braucht, dann ist er da. Das dürfte auch an dem Training Camp und der normalen Offseason liegen, die ihm 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergönnt war.

Und ein "Gronk", der zu 100 Prozent fit ist, ist eine Gefahr für jede Defense. Nicht nur für die der Cowboys.

Kai Esser

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.