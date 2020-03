München/Orlando - Der ehemalige NFL-Spieler der New England Patriots, Rob Gronkowski, feierte bei der TV-Sendung Friday Night SmackDown sein Debüt bei der Showkampf-Liga WWE.

Nachdem bereits feststand, dass "Gronk" bei Wrestlemania, der größten Wrestling-Veranstaltung des Jahres, als Gastgeber auftreten wird, wandte sich der frühere Tight End im Ring an das WWE-Universum und betonte seine Liebe für den Sport.

An seiner Seite war sein Kumpel aus dem realen Leben, Mojo Rawley, der als Wrestler für SmackDown aktiv ist. Heal King Corbin unterbrach Gronkowskis Rede und stellte dessen Fähigkeiten als Wrestler in Frage. Mit Hilfe des dazugekommenen Wrestlers Elias konnte Corbin in bester Schulbuben-Manier umgeschubst und daraufhin von Gronkowski aus dem Ring befördert werden.

Anschließend setzte Gronk noch ein Match zwischen King Corbin und Elias für Wrestlemania an. Der 30-Jährige beendete das Segment der Show dann feiernd im Ring mit seinen beiden Kollegen. "Grönkmania" kann kommen.

Auch Mojo Rayley mit NFL-Vergangenheit

Rawley, dessen bürgerlicher Name Dean Jonathan Muhtadi ist, verbindet über die Verbindung in der Showkampf-Liga ebenfalls eine Vergangenheit als Footballer mit Gronkowski. Am College spielte er als Defensive Lineman für die University of Maryland.

2009 wurde er als Undrafted Free Agent von den Green Bay Packers unter Vertrag genommen. 2010 zog es Muhtadi dann weiter zu den Arizona Cardinals, dort verletzte er sich allerdings in der Saisonvorbereitung schwer und landete auf der Injured Reserve List.

Nach 18 Monaten Pause aufgrund mehrerer Verletzungen lehnte Muhtadi mehrere Angebote aus der NFL für eine Rückkehr ab, schloss das Kapitel Football endgültig und wechselte 2012 in die WWE Entwicklungs-Liga NXT.

Die ganze Folge WWE SmackDown vom 20.03. seht Ihr heute Abend ab 22:05 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.