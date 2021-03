München/Tampa Bay - Gut sechs Wochen nach dem Gewinn des Super Bowl 55 fühlt sich Rob Gronkowski topfit. Der Tight End der Tampa Bay Buccaneers blickt auf erholsame Wochen zurück und hätte bereits jetzt die Kraft für eine neue Aufgabe.

"Ich fühle mich wirklich gut und habe das Gefühl, dass ich jetzt sofort eine weitere Saison spielen könnte", sagt Gronkowski: "Ich fühle mich leicht, flexibel. Ich habe das Gefühl, dass ich ohne Schmerzen einfach nur Football spielen kann."

Gronk absolviert komplette Saison

Vor seinem Rücktritt im Jahr 2018 hatte 31-Jährige nach dem Saisonende oft wochenlang mit den Nachwehen der Saison zu kämpfen, litt unter starken Schmerzen und konnte kaum aufrecht gehen.

Nach seinem Ruhejahr 2019 kehrte Gronkowski vor der abgelaufenen Saison zurück und stand beim Super-Bowl-Sieg der Buccaneers in allen 16 Spielen der regulären Saison sowie den vier Playoff-Spielen auf dem Rasen.

"Habe das Gefühl, es wieder tun zu können"

"Es war ein großartiges Gefühl. Ich wollte mir beweisen, dass ich eine komplette Saison auf hohem Niveau spielen kann. Ich habe die Dinge, die ich gelernt habe, verinnerlicht und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich es auch wieder tun kann", erklärt der viermalige Super-Bowl-Sieger.

Ob seine Karriere auch über die NFL Saison 2021 geht, wollte der Tight End noch nicht beantworten: "Jetzt fühle ich mich definitiv bereit, danach werde ich es Jahr für Jahr angehen."

Einzig den Party-Marathon musste auch ein Party-Biest wie Gronkowski zuletzt ein wenig verkürzen. "Früher hätte ich wahrscheinlich zwei oder drei Monate gefeiert. Ich würde nicht einmal wissen, was in der Welt so vor sich geht. Aber man lebt und lernt. Ich bin jetzt in meinen 30ern und die Parade war genug für mich."

