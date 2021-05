München - Rookie-Quarterback Mac Jones von den New England Patriots liefert laut "ESPN" bei Teamkollegen und Coaches einen überzeugenden ersten Eindruck ab. Der First-Round-Pick des diesjährigen Drafts wurde von den Patriots an 15. Stelle ausgewählt.

Teamkollegen sind begeistert

Bei den freiwilligen Teamaktivitäten (OTAs), die die NFL-Franchises in der Offseason abhalten, hinterlässt Jones einen starken ersten Eindruck bei seinen Teamkollegen.

"Er hat einen Swag, den ich ihm nicht zugetraut habe", zitiert "ESPN" Wide Receiver Kendrick Bourne. "Er ist selbstbewusst da draußen, hat alles, was man sich an einem guten Quarterback wünscht", so Bourne.

Auch der neue Tight End der Patriots, Hunter Henry, ist begeistert ob Jones' Leistung. "Mac macht einen großartigen Job. Das nächste Level ist eine neue Erfahrung für ihn. Wir freuen uns, ihn hier zu haben!"

Belichick: Cam Newton ist Starter

Auch wenn die neuen Teamkollegen große Stücke auf den 22 Jahre alten Quarterback halten, bremst Coach Bill Belichick die Erwartungen und stärkt Routinier Cam Newton den Rücken.

Aktuell hält Belichick Newton für die beste Option und ist begeistert von der Art und Weise Newtons. "Cam ist von Anfang an dabei (bei den freiwilligen OTAs, Anm. d.Red.) und ich bin überzeugt, dass er mit seiner Führungsstärke und seiner Energie helfen wird, so wie er es seit seiner Ankunft macht", so der Patriots-Coach.

Wenn Newton im zweiten Jahr bei den Patriots jedoch nicht konstant abliefert, nachdem Belichick in der Offseason rekordverdächtige Investitionen getätigt hat, könnte der 32 Jahre alte Star-Quarterback in Foxborough vor dem Aus stehen. Dann könnte Jones' große Stunde schlagen - wie einst am College.

Spätzünder am College

Die College-Karriere von Jones lief zu Beginn nämlich eher durchwachsen. Im Jahr 2017 fiel er abseits des Platzes wegen Trunkenheit am Steuer auf. In der folgenden Saison musste er als Holder den Ball für die Kicker halten. Erst nach der Verletzung von Starting-Quarterback Tua Tagovailoa in der Saison 2019 übernahm Jones das Ruder bei den Alabama Crimson Tide.

Da Tagovailoa sich 2020 zum Draft anmeldete, war klar: Das ist ab sofort Mac Jones' Team! Und in der vergangenen Saison lieferte Jones ab. Durch die Luft warf der Quarterback für 4500 Yards, erzielte dabei 41 Touchdowns bei nur vier Interceptions. Dabei führte er Alabama bis ins National Championship Game, wo sie Ohio State mit 52:24 abfertigten.

Wann startet Jones?

Es folgte der Draft zu den Patriots an Position 15. Sollte Jones in den Trainingscamps ebenso überzeugen wie bei den freiwilligen OTAs, wird sein Standing im Team weiter steigen.

Bei den OTAs wurden die vier Quarterbacks bereits in zwei Gruppen unterteilt. Jones wurde mit dem Starter Newton auf eine Seite des Feldes geschickt, während die Backups Brian Hoyer und Jarrett Stidham auf die andere Seite mussten.

Das könnte ein erstes Indiz sein, dass es in den Trainingscamps ab Mitte Juli doch einen Kampf um die Position des Starting-Quarterbacks geben wird.

Letztlich muss Belichick entscheiden, welcher Quarterback seinen Patriots höhere Siegchancen einbringt. Wenn Jones sich so weiter entwickeln sollte, stehen die Chancen gut, dass er über den "Umweg" Cam Newton bald als Patriots-Starter feststeht.

Simeon Schönbach

