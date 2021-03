München - Während es Mark Nzeocha freisteht, mit jedem beliebigen Team in der NFL zu verhandeln, steht mit Jakob Johnson ein weiterer deutscher NFL-Profi vor der Rückkehr zu seinem alten Team.

Patriots wenden ERFA-Tender an

Da Johnson bereits zwei vollständige Saisons in New England verbracht hat, können ihn die Patriots mit dem "Exclusive Rights Free Agent"-Tender halten. Damit steht ihm in der kommenden Saison das Minimumgehalt von 850.000 US-Dollar zu und es ist ihm untersagt, mit anderen Teams in der Free Agency zu verhandeln.

Insofern er nicht vor Saisonstart entlassen wird, bleiben ihm nun nach Belegung mit dem ERFA-Tender nur zwei Möglichkeiten: Entweder unterschreibt er diesen und bleibt auch in der kommenden Saison ein Patriot, oder er entscheidet sich dazu, die kommende Saison vollständig auszusetzen.

Johnson stand in der vergangenen Saison in allen 16 Saisonspielen auf dem Feld und startete dabei in elf Partien. "Ich habe viel gespielt, meine Rolle habe ich vergrößert und gute Momente, gute Spiele gehabt. Ich habe 37 Prozent der offensiven Snaps gespielt und hatte die viertmeisten Snaps im Vergleich zu anderen Fullbacks", sagte Johnson in einer Medienrunde im Januar.

Er selbst blieb vor der Free Agency gelassen: "Es ist eine Phase, in der viele Teams eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe einen guten Agenten, auf den ich vertrauen kann und der das Ganze regelt", erklärte er. Nun steht einer Rückkehr nach Foxborough erstmal nichts im Wege.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.