München - Ist das der Rücktritt vom Rücktritt bei Antonio Brown? Vor zwei Tagen hatte der vertragslose Wide Receiver in vielsagenden Tweets scheinbar seinen Rücktritt verkündet. Nun meldet sich der 32-Jährige auf Instagram zurück - und ist angriffslustig.

In der Nacht auf Donnerstag schickte Brown eine Nachricht in die Welt, die vor allem an die NFL gerichtet war. Er kritisierte die Liga für ihre andauernde Untersuchung, die sie Anfang November aufgenommen hatte, nachdem eine ehemalige Trainerin Brown vorgeworfen hatte, er habe sie mehrfach sexuell genötigt.

Brown forderte ein Ende der Untersuchung, um wieder mit potentiellen Arbeitgebern verhandeln zu können. "Ich brauche ein Update, damit ich richtig mit den Teams reden kann", schrieb Brown.

Brown: "Bin ein besserer Mensch geworden"

Er sei in den vergangenen elf Monaten jeder Aufforderung nachgekommen. "Sie (die NFL-Verantwortlichen, d. Red.) hatten Zugang zu all meinen Telefonen, sie wissen, wie jede einzelne Situation aussieht, die von den Medien verfälscht wurde", schrieb Brown.

Er habe zudem wie verlangt einen Therapeuten aufgesucht. "Ich habe im vergangenen Jahr an allen Bereichen meines Lebens gearbeitet und bin dadurch ein besserer Mensch geworden", sagt Brown. Er kann deswegen nicht verstehen, warum die NFL ihre Untersuchung nicht einstellt. "Die Tatsache, dass sie sich weigern, eine Frist zu setzen, und der Grund dafür, dass sie Ihre Untersuchungen nicht beenden wollen, ist völlig inakzeptabel."

Brown behauptet, die NFL würde nicht auf Fragen seiner Anwälte antworten und forderte "unverzüglich Klarheit über die Situation". Er kritisierte die Macht der Liga bei solchen Vorgängen. "Wie kann es sein, dass die Liga sich bei jeder Untersuchung gegen einen Spieler einfach ihre Zeit lässt und wir in der Schwebe sitzen?", fragte Brown.

Auf dem Spielfeld hatte Brown, der in zehn Jahren in der NFL über 11.000 Reiceiving Yards sammelte, zuletzt mit einem kurzen Intermezzo bei den New England Patriots für Aufsehen gesorgt. Durch die zahlreichen Verfehlungen, die er sich neben dem Feld leistete, hat Brown Schwierigkeiten ein neues Team zu finden. Sein vermeintlicher Rücktritt war deswegen nicht allzu überraschend gekommen.

