München - Seit seiner Fingerverletzung aus dem Spiel gegen die Los Angeles Rams am 5. Spieltag fehlt Quarterback Russell Wilson den Seattle Seahawks.

Laut einem Bericht kann sich die Franchise allerdings große Hoffnungen auf eine schnellstmögliche Rückkehr ihres Superstars machen.

Wie Mike Garafolo vom "NFL Network" berichtet, könnte Wilson, "sollte nichts Unvorhergesehenes passieren", schon zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder einsatzfähig sein. Bereits in der kommenden Woche soll die Nadel, die nach der Verletzung in Wilsons Mittelfinger operiert wurde, wieder entfernt werden.

Derzeit steht der 32-Jährige auf der Injured-Reserve-Liste der Seahawks. Laut NFL-Regularien müssen Spieler, die auf dieser Liste stehen, mindestens drei Partien aussetzen.

Quarterback-Duell gegen Aaron Rodgers winkt zum Comeback

Nachdem Wilson bislang die Partie am 6. Spieltag gegen die Pittsburgh Steelers verpasst hat, wird er also definitiv auch am 7. Spieltag an diesem Wochenende gegen die New Orleans Saints und am 8. Spieltag gegen die Jacksonville Jaguars fehlen. Da die Seahawks am 9. Spieltag spielfrei haben, wäre der frühestmögliche Comeback-Termin der 10. Spieltag - der Kracher gegen die Green Bay Packers am 14. November.

Zuletzt wollte Head Coach Pete Carroll noch keine Aussagen über ein Wilson-Comeback gegen die Packers machen. "Wir wissen es nicht. Die Ärzte können es nicht sagen und Russ kann es nicht sagen", erklärte er noch am Donnerstag.

Zumindest laut Garafolo könnte es nun aber doch noch klappen mit dem Quarterback-Duell der Superstars Wilson und Aaron Rodgers.

