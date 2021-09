Seattle Seahawks at Indianapolis Colts 28:16

Die Seattle Seahawks sind erfolgreich in die Saison gestartet. Insbesondere in der ersten Hälfte zeigte sich die Qualität von Quarterback Russell Wilson (254 Yards, 4 TD). Nachdem die Indianapolis Colts durch ein Field Goal in Führung gingen, schloss Seattle die folgenden zwei Drives jeweils mit einem Touchdown ab. Kurz vor der Halftime gelangten die Seahawks erneut in die Endzone und bauten die Führung auf 21:10 aus. Zwei der Touchdown-Pässe fing Tyler Lockett.

In der zweiten Hälfte dominierten die Defensiven die Partie, bis die Seahawks Mitte des letzten Viertels mit einem Touchdown-Pass von Wilson auf DK Metcalf für die Entscheidung sorgten. Der Touchdown-Pass von Carson Wentz (251 Yards, 2 TD) auf Zach Pascal konnte an der Niederlage der Colts nichts mehr ändern.

Jacksonville Jaguars at Houston Texans 21:37

Nummer-1-Pick Trevor Lawrence erlebte ein sehr durchwachsenes Debüt. Der Quarterback der Jacksonville Jaguars warf zwar Pässe für 332 Yards und drei Touchdowns. Allerdings unterliefen ihm auch drei Interceptions. Das Laufspiel war mit nur 76 Yards überhaupt kein Faktor.

Die Houston Texans lieferten trotz der vielen Abgänge ein ordentliches Spiel ab. Routinier-Quarterback Tyrod Taylor warf für 291 Yards sowie zwei Touchdowns und blieb ohne Turnover. Brandin Cooks fing fünf Pässe für 132 Yards.

Los Angeles Chargers at Washington Football Team 20:16

Die Los Angeles Chargers haben die heiß umkämpfte Partie für sich entschieden. Quarterback Justin Herbert knöpfte an seine starke Vorsaison an und verbuchte 328 Passing-Yards und einen Touchdown-Pass, warf allerdings auch eine Interception. Keenan Allen war seine liebste Anspielstation und fing Pässe für 100 Yards.

Ryan Fitzpatrick, der Quarterback von Washington, musste verletzungsbedingt aus dem Spiel genommen werden und wurde von Backup Taylor Heinicke (122 Yards, 1 TD) ersetzt. Defensive End Chase Young hatte nur wenig Einfluss auf das Spiel und blieb ohne Sack.

Philadelphia Eagles at Atlanta Falcons 32:6

Die Philadelphia Eagles ließen den Atlanta Falcons keine Chance. Quarterback Jalen Hurts, der oftmals in der Kritik stand, überzeugte mit 264 Passing-Yards, drei Touchdown-Pässen und 62 Rushing-Yards. Der überragende Mann der Defense war Javon Hargrave mit zwei Sacks.

Falcons-Quarterback Matt Ryan brachte lediglich 21 seiner 35 Pässe für 164 Yards an den Mann. Die Offense blieb ohne Touchdown.

Arizona Cardinals at Tennessee Titans 38:13

Die Arizona Cardinals haben ein echtes Offensiv-Feuerwerk fabriziert. Quarterback Kyler Murray überragte mit 289 Passing-Yards, vier Touchdown-Pässen und einem erlaufenen Touchdown. DeAndre Hopkins und Christian Kirk fingen jeweils zwei Touchdown-Pässe. Der Mann dieses Spiels war allerdings Chandler Jones, der auf unglaubliche fünf Sacks kam.

Dementsprechend ungemütlich war das Spiel für Titans-Quarterback Ryan Tannehill (212 Yards, 1 TD, 1 INT)

New York Jets at Carolina Panthers 14:19

Sam Darnold ist die Rache gegen sein ehemaliges Team gelungen. Der Quarterback der Carolina Panthers, der in der Offseason von New York abgegeben wurde, lieferte mit 279 Passing-Yards und einem Touchdown-Pass ein ordentliches Spiel ab. Auch Running Back Christian McCaffrey war mit insgesamt 187 Yards Raumgewinn ein wichtiger Faktor.

Quarterback Zach Wilson, der Nummer-2-Pick des Draft 2021, zeigte mit 258 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässen bei einer Interception gute Ansätze.

San Francisco 49ers at Detroit Lions 41:33

Hochspannung in Detroit: Nach einem Fumble von Deebo Samuel kamen die Lions 52 Sekunden vor Spielende noch einmal in Ballbesitz, konnten den Drive allerdings nicht erfolgreich zu Ende führen. Quarterback Jared Goff lieferte mit 338 Yards und drei Touchdown-Pässen dennoch eine gute Partie ab, warf allerdings auch eine Pick Six. Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown wurde vier Mal angeworfen und fing zwei Pässe für 23 Yards.

49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo verbuchte 314 Yards und einen Touchdown-Pass. Samuel war trotz des Fumbles mit 189 Receiving-Yards und einem Touchdown ein Erfolgsfaktor von San Francisco.

Minnesota Vikings at Cincinnati Bengals 24:27 nach Overtime

In Cincinnati ereignete sich die erste Overtime der Saison 2021. Mit dem letzten Spielzug der Partie glich Kicker Greg Joseph mit einem Field Goal über 53 Yards aus. Der Held der Verlängerung war allerdings der Kicker der Bengals: Evan McPherson, der beim NFL Draft 2021 in der 5. Runde gepickt wurde, schoss Cincinnati mit einem Field Goal über 38 Yards zum Sieg.

Quarterback Joe Burrow, der in der vergangenen Saison eine schwere Verletzung erlitt, präsentierte sich mit 261 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässen in einer guten Form. Runnign Back Joe Mixon kam auf 150 Yards Raumgewinn und einen Touchdown. Vikings-Quarterback Kirk Cousins ist die Niederlage bei 351 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässen nicht anzulasten.

