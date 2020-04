München/Seattle - Russell Wilson hat sich für den Verbleib von Jadeveon Clowney bei den Seattle Seahawks stark gemacht.

Der Quarterback und Superstar des Teams wandte sich in einem Instgram Live mit Fans an den Defensive End, um ihn von einem Verbleib an der Westküste zu überzeugen.

"Clowney komm zurück. Wenn Du zuhörst, Bro, wir müssen doch noch den Super Bowl gewinnen", sagte Wilson auf den Free Agent angesprochen. "Wir brauchen Dich. Clowney, wenn Du mich hörst, komm zurück. Homie, ich brauch Dich."

Wilson: "Mehr Spieler von seinem Kaliber"

Wilson hatte bereits im Januar während des Pro Bowl klar gemacht, dass er das Management in der Pflicht sieht, Spieler wie den ehemaligen Nummer-1-Pick in Seattle zu halten. "Wir brauchen mehr solche Spieler von seinem Kaliber", sagte Wilson damals bei "ESPN".

Defensive End Clowney war vergangene Saison für einen Drittrunden-Pick und die Spieler Barkevious Mingo und Jacob Martin von den Houston Texans nach Seattle gekommen.

In der vergangenen Spielzeit hatte Clowney nur drei Sacks und 31 Tackles erzielt - beides die geringsten Werte in einer kompletten Saison in seinen bisherigen sechs Jahren NFL -, war aber Führungspersönlichkeit und wichtiger Bestandteil der Defense.

Clowney geht mit Gehaltsforderungen zurück

Spekulationen zu Folge hatte Clowney zu Beginn der Free Agency um die 20 Millionen Dollar pro Jahr gefordert, mittlerweile soll sich sein Preis nur noch auf 17 bis 18 Millionen Dollar belaufen.

Neben den Seahawks gelten wohl auch die New Yorker Klubs Giants und Jets als Interessenten. Die Jets sollen bereits mit Clowneys Agenten in Verhandlungen getreten sein.

