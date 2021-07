München - Noch vor ein paar Monaten schien es zwischen Quarterback Russell Wilson und den Seattle Seahawks nicht mehr zu stimmen.

Die Lage zwischen beiden Parteien wurde so prekär, dass der Agent des Sportlers sogar eine Liste mit Namen anderer Teams präsentierte, für die Wilson sich vorstellen könnte zu spielen.

Von dieser Episode will inzwischen niemand mehr etwas wissen. So erklärte der Spielmacher in der "Dan Patrick Show", dass seine Beziehung zu den Seahawks noch nie so gut war.

Wilson und Carroll mit guter Beziehung

"Ich würde sagen, dass unsere Beziehung stärker geworden ist. Ich denke, Pete (Carroll, Head Coach - Anm.d.Red) sind uns näher gekommen. Pete und ich hatten schon immer eine tolle Bindung, aber ich habe das Gefühl, wir sind uns noch einmal vom Herzen her näher gekommen", erklärte der Quarterback.

"Die Beziehung zwischen mir und Coach Carroll ist stärker als je zuvor."

Für die kommende Saison gab der 32-Jährige als Ziel wenig überraschend den Super Bowl aus. Und obwohl Wilson einräumte, dass "es im Sport immer die Möglichkeit gibt, getradet zu werden", machte er den Anschein, als wolle er in Seattle bleiben.

