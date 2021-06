NFL

NFL in Deutschland: Diese Teams könnten kommen

Die NFL hat am Mittwoch nochmal bekräftigt, schon sehr bald ein reguläres Saisonspiel in Deutschland austragen zu wollen. Doch weder das Stadion, noch die Teams stehen fest. Es gibt allerdings die eine oder andere Franchise, bei der ein Spiel in Deutschland wahrscheinlicher wäre. Wir nennen einige Kandidaten.