München - Die New Orleans Saints sind weiter auf der Jagd nach Platz eins in der NFC. Ihre Ambitionen auf eine Bye Week zum Auftakt der Playoffs und Heimrecht bis zum Super Bowl unterstrichen sie mit einem 38:28-Sieg am 16. Spieltag bei den Tennessee Titans.

Damit stehen die Saints einen Spieltag vor dem Ende der Regular Season bei einer 12-3-Bilanz, ebenso wie die San Francisco 49ers. Ebenfalls vorne dabei: die Seattle Seahawks und die Green Bay Packers (beide 11-3).

Titans hoffen auf Wild Card

Die Titans hoffen derweil im Fernduell mit den Pittsburgh Steelers auf eine Wild Card für die Playoffs. Die Entscheidung ob Titans oder Steelers fällt nun am 17. Spieltag. Trotz der Niederlage haben die Titans nach einem Ausrutscher der Steelers jetzt aber die Nase vorne.

Die Titans waren von Beginn an hellwach, überraschten die Saints mit sehr viel Druck und ließen die Gäste kaum ins Spiel kommen. Die von Quarterback Ryan Tannehill angeführte Offense war zu Beginn kaum zu stoppen, Touchdowns von Jonnu Smith und A.J. Brown und zwei verwandelte Extrapunkte von Greg Joseph sorgten im ersten Viertel für eine 14:0-Führung.

Die Saints fanden nur langsam ins Spiel, vor allem Quarterback Drew Brees konnte sich und seine Mitspieler seltener als sonst in Szene setzen, auch das Laufspiel stockte.

Zurück im Spiel

Mit einem 61-Yard-Pass auf Jared Cook brachte er sein Team im zweiten Viertel auf 10:14 heran und damit zurück ins Spiel. Auch die Defense funktionierte deutlich besser als vorher.

Nach der Halbzeit legten die Saints durch einen 40-Yards-Lauf von Alvin Kamara nach und gingen erstmals in Führung. Danach ging es hin und her, es entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, in dem sich die Saints lange nicht absetzen konnten und den Sieg erst am Ende unter Dach und Fach brachten.

Die Rekordjäger der Saints machten übrigens munter weiter: Brees baute seine Führung in der Liste der Quarterbacks mit den meisten Passing Touchdowns aus, er steht jetzt bei 544. Und Michael Thomas schaffte ebenfalls einen Meilenstein: Er knackte er den Rekord für die meisten gefangenen Pässe in einer Saison, er steht jetzt bei 145. Die meisten Receiving Yards der Liga hat er sowieso.

Brees kam am Ende auf 279 Yards und drei Touchdowns. Auch Tannehill lieferte ein gutes Spiel, warf für 272 Yards und ebenfalls drei Touchdowns.

Pittsburgh Steelers at New York Jets 10:16

Die Steelers hatten die Playoffs in der eigenen Hand, sind aber drauf und dran, das Ticket noch aus der Hand zu geben.

Nach einem bitteren 10:16 bei den New York Jets stehen die Steelers wie die Titans auch nun bei 8-7. Die Vorzeichen haben sich aber geändert: Am letzten Spieltag müssen die Steelers nun nach Houston schauen, wo die Titans bei den Texans antreten. Die Steelers müssen bei den Ravens ran. Gewinnen die Titans, hat Tennessee das Ticket sicher, und dann ist es egal, was die Steelers machen.

Man merkte: Es steht jede Menge auf dem Spiel. Denn Steelers-Trainer Mike Tomlin reagierte früh im Spiel, nahm Quarterback Devlin Hodges nach zwei Interceptions - die sechste in den letzten beiden Spielen - im zweiten Viertel beim Stand von 0:10 aus dem Spiel, Mason Rudolph übernahm.

Das Spiel drehen konnte er aber auch nicht, auch wenn er auf 129 Yards und einen Touchdown-Pass kam. Jets-Quarterback Sam Darnold warf für 183 Yards und einen Touchdown.

Carolina Panthers at Indianapolis Colts 6:38

Die Indianapolis Colts haben zum Ende einer enttäuschenden Saison noch einmal Spielfreude gezeigt. Gegen die Carolina Panthers gab es am 16. Spieltag einen deutlichen 38:6-Sieg. Die Panthers mussten beim Debüt von Rookie Will Grier die zehnte Niederlage einstecken. Die Colts stehen bei 7-8.

Grier erlebte ein Debakel bei seinem ersten Einsatz für die Panthers, warf für 224 Yards, leistete sich aber drei Interceptions. Jacoby Brissett kam auf 119 Yards und einen Rushing Touchdown.

Jacksonville Jaguars at Atlanta Falcons 12:24

Die Jacksonville Jaguars mussten wenige Tage nach der Trennung von Vizepräsident Tom Coughlin die nächste Schlappe einstecken. Bei den Atlanta Falcons verloren die Jags 12:24. Jacksonville steht einen Spieltag vor dem Ende der Regular Season bei 5-10, die Falcons bei 6-9.

Quarterback Gardner Minshew kam auf 181 Yards und einen Touchdown-Pass. Falcons-Quarterback Matt Ryan warf für 384 Yards und einen Touchdown, ihm unterliefen aber auch zwei Interceptions.

New York Giants at Washington Redskins 41:35 n.V.

Im Duell zweier Saison-Versager lieferten die New York Giants und die Washington Redskins ein unterhaltsames Spektakel ab, das sogar in die Verlängerung musste. Am Ende hatten die Giants mit 41:35 die Nase vorne.

Matchwinner war Quarterback Daniel Jones, der zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatte und jetzt Legende Eli Manning wieder ablöste. Er brachte 28 seiner 42 Pässe zum Mann, kam auf 352 Yards und fünf Touchdown-Pässe, darunter auch den entscheidenden in der Verlängerung auf Kaden Smith.

Bei den Redskins verletzte sich Jones‘ Rookie-Kollege Dwayne Haskins im dritten Viertel am Sprunggelenk, bis zu dem Zeitpunkt stand er bei 133 Yards und zwei Touchdowns. Sein Ersatz Case Keenum warf für weitere 158 Yards und einen Touchdown.

Cincinnati Bengals at Miami Dolphins 35:38 n.V.

Auch mit den Miami Dolphins und den Cincinnati Bengals trafen am 16. Spieltag zwei Teams aufeinander, die 2019 komplett enttäuschten. Beide "trösteten" sich ebenfalls mit einem unterhaltsamen Spiel darüber hinweg.

Wie in Washington ging es auch in Miami in die Overtime, am Ende sorgte ein Field Goal von Jason Sanders für die Entscheidung und den 38:35-Sieg der Dolphins. Die Bengals stehen damit weiterhin bei nur einem Sieg, die Dolphins nun bei 4-11.

Quarterback Ryan Fitzpatrick warf für 419 Yards und vier Touchdowns bei einer Interception. Andy Dalton kam auf 396 Yards und ebenfalls vier Touchdowns.

