München - Erlebt die Football-Welt in absehbarer Zeit ein NFL-Spiel auf deutschem Boden?

Wenn es nach dem neuesten Bericht des "Sports Business Journal" geht, würde sich die Wahrscheinlichkeit bei einer Ausweitung des NFL-Spielplans auf 17 Partien pro Team erhöhen.

Demnach soll es bei einer Aufstockung der Spiele auch mehr internationale Ausflüge geben. Geplant sei eine feste Rotation bei der sogenannten "International Series" ab der Saison 2022.

Jedes Team muss einmal alle acht Jahre ran

Bis vor der Corona-Pandemie trug die NFL regelmäßig Spiele im Ausland aus. Seit 2007 fanden 28 Partien in London statt, zuletzt das Aufeinandertreffen der Houston Texans und der Jacksonville Jaguars am 3. November 2019. Drei Partien fanden in den letzten Jahren zudem in Mexiko statt.

Laut des neuesten Berichts plant die Liga eine feste Rotation bei der "International Series", bei der jedes NFL-Team mindestens einmal alle acht Jahre im Ausland antritt. Bisher wurden die Spiele unregelmäßig verteilt. Während einige Teams schon mehrmals vertreten waren, haben andere Teams noch kein einziges internationales Spiel ausgetragen.

Seit 2014 gibt es allerdings die Regel, dass Teams, die einen Super Bowl austragen wollen, auch ein internationales Spiel bestreiten müssen. Dieser Beschluss sollte dazu beitragen, dass Teams freiwillig im Ausland antreten. Bei einer Aufstockung der Saison auf 17 Spiele pro Team könnte diese Regelung gekippt werden.

Bericht: NFL hat Spiele in Deutschland im Auge

Stattdessen könnte folgende Vorgehensweise eingeführt werden: Vier der 16 neuen Matches zwischen AFC und NFC, die es bei einer Aufstockung geben würde, würden im Ausland gespielt werden. Wie gesagt: Jedes NFL-Team soll mindestens einmal alle acht Jahre an der Reihe sein. Diese Regelung soll aber erst ab der Saison 2022 eintreten.

In der anstehenden Saison 2021 sollen, wenn mit Blick auf die Corona-Pandemie überhaupt möglich, wieder internationale Spiele auf freiwilliger Basis stattfinden.

Auch für diese Spiele wird eine Austragung in London oder Mexiko-City erwartet, jedoch deutete das "Sports Business Journal" auch an, dass die NFL mögliche Spiele in Deutschland und Kanada ins Auge gefasst hat. Weitere Kandidaten seien Brasilien, Australien und China.

Teams dürfen sich für verschiedene Märkte bewerben

In welchen Ländern potenzielle NFL-Spiele ausgetragen werden, liegt auch in der Mitverantwortung der Teams. Diese sollen laut des Berichts ihre Pläne für den Aufbau einer Marke in einem bestimmten Land im Laufe des aktuellen Jahres vorlegen. Ein Ausflug der Seattle Seahawks oder der Green Bay Packers nach Deutschland, wo sie sich einer großen Beliebtheit erfreuen, ist also gar nicht so unwahrscheinlich.

Ab Januar 2022 sollen sich jene Teams dann in den jeweiligen Ländern eine Präsenz aufbauen, aufgrund der Pandemie wohl erst mit digitalen Marketingkampagnen, später auch vor Ort.

All diese Beschlüsse sollen laut des "Sports Business Journal" in der Eigentümer-Sitzung der NFL-Teams in dieser Woche gefasst werden.

