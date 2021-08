München/Seattle - "Es ist ein hartes Spiel und manchmal fordert es leider seinen Tribut." Das sagte Pete Carroll, Head Coach der Seattle Seahawks nach der Verletzung von seinem Linebacker Ben Burr-Kirven.

Der 23-Jährige verletzte sich bei der 3:30-Preseason-Niederlage gegen die Denver Broncos schwer und riss sich das Kreuzband, seine Saison ist beendet. "Es bricht mir das Herz", so Carroll.

Chance für Aaron Donkor auf den 53-Mann-Kader?

Doch wo ein Spieler sich verletzt, da profitiert ein anderer, das könnte in diesem Fall Aaron Donkor sein. Der 26-Jährige hat einen Platz im Practice Squad der Seahawks sicher, nach der Verletzung von "BBK" sind seine Chancen auf einen Kaderplatz gestiegen.

Die Seahawks haben zwar noch keine offizielle Depth Chart herausgegeben, doch Experten vermuten, dass Donkor der erste Backup auf der Position des Will-Linebackers ist, also auf der schwachen Seite. Die drei Starter sind wohl Cody Barton (Sam), Bobby Wagner (Middle) und Jordyn Brooks (Will), dahinter tummelt sich jedoch auch Aaron Donkor.

Donkor könnte Burr-Kirven im Special Team ersetzen, wo er in den vergangenen beiden Saisons Aufmerksamkeit erregte. Im Training wie in den Special Teams der ersten beiden Spiele überzeugte Donkor seine Coaches bisher.

Vorbild Jakob Johnson

Dass diese Vorstellung nicht völlig utopisch ist, hat Jakob Johnson bereits bewiesen. In der Saison 2019 beeindruckte der Fullback den Head Coach der New England Patriots, Bill Belichick, sowie Offensive Coordinator Josh McDaniels, sodass er aus dem Pathway Program gleich in den 53er-Kader befördert wurde.

Mittlerweile geht Johnson in sein drittes Jahr, hat bei den Patriots verlängert und kommt in 20 Spielen für New England auf neun Catches, 40 Yards und einen Touchdown.

Ob Donkor diesen Weg auch gehen kann, wird sich zeigen. Die Chancen sind mit Ausfällen bei der Konkurrenz, einem Head Coach mit Auge für Talent und harter Arbeit auf dem Trainingsplatz jedenfalls gestiegen.

