München/Kansas City - Nach dem Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs schien eine langfristige Vertragsverlängerung von Quarterback Patrick Mahomes nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Zu einer vorzeitigen Einigung während der kommenden Saison wird es aber wohl nicht kommen.

Laut "Spotrac" zögert der Super-Bowl-MVP aufgrund der zu erwartenden Steigerungen des Salary Cap in den kommenden Jahren mit seiner Unterschrift. Dem Bericht zufolge soll der Cap von 200 Millionen Dollar für die Spielzeit 2020 in den beiden Jahren darauf deutlich ansteigen. Von Steigerungen um bis zu 40 Millionen Dollar ist dabei die Rede.

Mahomes winkt erster Vertrag jenseits der 200-Millionen-Dollar-Marke

Mahomes geht 2020 in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags. Dass die Chiefs danach die Fifth Year Option ziehen, ist eigentlich alternativlos. Der 24-Jährige wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Rekord-Deal unterschreiben und soll dabei erstmals in der Geschichte ein Gesamtvolumen des Kontrakts von über 200 Millionen Dollar erreichen.

Russell Wilson von den Seattle Seahawks ist mit durchschnittlich 35 Millionen Dollar pro Spielzeit derzeit Topverdiener der NFL.

