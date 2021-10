München/Carolina - 3:25 gegen die New York Giants verloren. 16 von 25 angebrachte Passversuche für 112 Passing Yards, kein Touchdown und eine Interception.

Dazu erstmals in dieser Saison kein einziger Lauf mit dem Ball. Und zu allem Überfluss dann auch noch gebenched.

Es waren ein paar harte Stunden für Quarterback Sam Darnold, der sich mit den Carolina Panthers nach vier Niederlagen in Serie plötzlich bei einer Bilanz von 3-4 am Ende der NFC South wiederfindet.

Und das, obwohl die Saison mit drei Siegen doch so vielversprechend angefangen hatte.

Darnold mit fulminantem Saisonstart

Mit 888 Passing Yards nach drei Spieltagen legte Darnold einen Start nach Maß nach seinem Trade von den New York Jets hin.

Nur zwei Quarterbacks legten in der NFL-Geschichte in ihren ersten drei Starts für ein neues Team und bei einer 3-0-Bilanz bessere Werte auf: Kurt Warner (894 Passing Yards) und Matthew Stafford (942 Passing Yards).

Darnolds frühe Verbindung zu seinen Receivern imponierte. Zahlreiche Big Plays sorgten für Ansätze von Euphorie. Von allen Seiten gab es Lob und auch innerhalb der Franchise strotzte man nur so vor Selbstbewusstsein.

"Wenn man sich ansieht, was für Spielzüge wir callen, dann zeigt das, dass wir ihm vertrauen", sagte Head Coach Matt Rhule nach dem Sieg über die Houston Texans in Week 3.

Alles schien, als hätten die Panthers ihren Playmaker der Zukunft gefunden, der im besten Fall eine Ära prägen soll.

Doch danach kam sowohl für die Panthers als auch für Darnold der unerwartete Bruch.

Darnold mit massivem Leistungseinbruch

Von einem der verbliebenen ungeschlagenen Teams, dass sich klar auf Playoff-Kurs befand, innerhalb von nur vier Wochen ans Ende der eigenen Division. Mehr Fallhöhe geht nicht.

Während der vier Spiele andauernden Niederlagenserie des Teams warf Darnold sieben Interceptions und verzeichnete lediglich gegen die Dallas Cowboys in Week 4 mehr als einen erzielten Touchdown sowie über 300 Passing Yards. In den ersten drei Wochen der Saison standen noch drei Passing Touchdowns und lediglich eine Interception zu Buche.

"Sam muss den Football beschützen", resümierte Rhule nach dem Giants-Spiel: "Sam muss rechtzeitig werfen und wenn das nicht möglich ist, die Check Downs finden (kurze Pässe auf Running Back oder Tight End, wenn die Wide Receiver nicht anspielbar sind, Anm. d. Red.)."

Die Krise der Panthers-Offense allein an Darnolds Leistungseinbruch festzumachen, wäre aber zu einfach. Vielmehr fehlt dem jungen Quarterback derzeit die Unterstützung.

Offensive Line und Running Game wackeln bedenklich

Die Offensive Line agierte zuletzt miserabel und hat in den vergangenen fünf Spielen ganze 18 Sacks zugelassen (3,6 im Durchschnitt). Verglichen mit den drei Jahren bei den Jets, als deren O-Line laut "ESPN" 2,5 Sacks pro Spiel zuließ und damals bereits als katastrophal bezeichnet wurde, ist dieses Jahr noch mal eine andere Hausnummer.

Was erschwerend hinzukommt: Darnold fehlt die Entlastung. Ohne den verletzten Star-Running-Back Christian McCaffrey geht in der Run-Offense kaum mehr etwas zusammen. Fehlte McCaffrey im Starting Lineup, konnte das Team 2021 kein einziges Spiel gewinnen.

Ersatzmann Chuba Hubbard kam gegen die Giants bei zwölf Läufen nur auf 28 Yards, das gesamte Team insgesamt auf lediglich 56 Rushing Yards.

"Wenn man den Football laufen lassen will, muss man auf dem Feld bleiben", suchte Rhule nach Erklärungen für sein Team, das in Week 7 nur zwei von möglichen 15 Third-Down-Conversions vorweisen konnte: "Wir haben diese Woche den Schwerpunkt auf das Laufspiel gelegt. Aber es hat sich nicht ausgezahlt."

Eine gewisse Ratlosigkeit kann man aus den Ausführungen des Coaches durchaus herauslesen.

Panthers am Scheideweg

Bei der Analyse der sportlichen Talfahrt sollte man auch den selbst formulierten Anspruch der Franchise nicht außer Acht lassen.

Owner David Tepper erklärte vor zwei Jahren, dass langfristiger Durchschnitt ihm nicht ausreiche. Vielmehr wolle er ein Championship-Team aufbauen, welches im Idealfall jährlich um den Super Bowl kämpft.

Der Grundumbau der Defense, garniert mit dem Trade für Stephon Gilmore, unterstreicht diese Ambitionen.

In Folge dessen wäre es nicht weiter verwunderlich, wenn im nächsten Schritt einige richtungsweisende Personalentscheidungen in der Offense anstehen würden.

Ihre Fühler hat die Franchise wohl bereits ausgestreckt.

Panthers im Rennen um Deshaun Watson

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, sind neben den Miami Dolphins auch die Panthers ein ernsthafter Interessent für Texans-Quarterback Deshaun Watson.

Demnach habe die Franchise nach den jüngsten Auftritten von Darnold ihre Bemühungen um Watson verstärkt und sei in Gespräche um einen möglichen Trade eingestiegen. Durch seine College-Vergangenheit hat der 26-Jährige bereits eine besondere Verbindung zur Region rund um Charlotte hat, wo er in Clemson/South Carolina spielte.

Diesen Gerüchten widersprachen NFL-Insider Ian Rapoport und "ESPN" zumindest teilweise. Demnach plane die Franchise derzeit nicht, ein Angebot zu machen.

Will heißen: Zumindest in dieser Spielzeit bleibt Under Center offenbar alles beim Alten.

Darnold bekommt Vertrauen ausgesprochen

Trotz Darnolds Degradierung stellte Coach Rhule seine Position unmissverständlich klar: "Sam wird in der kommenden Woche unser Quarterback sein und ich hoffe, dass er es auch darüber hinaus sein wird."

Der Wechsel auf Backup P. J. Walker sollte viel mehr als Weckruf für das gesamte Team dienen: "In der Offense war das bis auf den ersten Drive in keiner Form ein gutes Spiel. Ich habe Sam vom Platz geholt, weil ich das Gefühl hatte, dass wir eine Art von Initialzündung brauchten. Nicht, dass es ausschließlich an ihm lag, ich glaube, es lag an allen Spielern."

Für die Beteiligten in Carolina heißt es nach der jüngsten Talfahrt nun gemeinsam an einem Strang zu ziehen und sich möglichst schnell aus der Krise herauszuarbeiten.

Der Spielplan ist den Panthers dabei zumindest wohlgesonnen. So trifft man in den kommenden fünf Partien lediglich mit den Arizona Cardinals auf ein Team mit positiver Bilanz.

