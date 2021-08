München/Indianapolis - Wer Sam Ehlinger in diesen Tagen beobachtet, dem wird wahrscheinlich nicht viel auffallen. Ein Quarterback voller Eifer im Kampf um einen Platz in der NFL.

Überraschend gut, so sagt es Head Coach Frank Reich, präsentiere sich der Rookie derzeit im Training Camp der Indianapolis Colts. Nach der Fußverletzung von Carson Wentz kämpft der 22-Jährige zusammen mit Jacob Eason sogar um den Job des Starting-Quarterbacks.

Ein echter Leader, stets positiv gestimmt. Voll fokussiert.

Beschäftigt sich man jedoch etwas genauer mit der Geschichte um den gebürtigen Texaner, erstrahlt seine Einstellung und Leistung auf dem Platz plötzlich in einem ganz anderen Licht.

Wenige Tage stellen Ehlingers Leben auf den Kopf

Es ist gerade einmal drei Monate her. Anfang Mai. Tage, die Ehlinger nicht mehr vergessen wird. Nie wieder.

Als sein Name in der sechsten Runde des NFL Drafts 2021 genannt wird, geht ein Traum in Erfüllung. Die Colts wählten den Quarterback aus, nach Jahren an der Westlake High School in Austin, Texas, sowie am College bei den Texas Longhorns, geht seine Football-Reise erstmals in einen anderen Bundesstaat.

Der Freude tat dies natürlich keinen Abbruch. Mittendrin in der Jubeltraube: Bruder Jake. Auf der Position des Linebackers spielte auch er an der University of Texas. Beide pflegten ein extrem inniges Verhältnis.

Fünf Tage später ist Jake tot.

Der 20-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden, ein Verbrechen schloss die Polizei aus. Bis heute ist nichts über die genaue Todesursache bekannt.

Sam erfährt die Todesnachricht am Telefon

Bruder Sam war da bereits im über 1700 Kilometer entfernten Indianapolis. Sein erster Tag bei den Colts.

Gegenüber "Indystar" schildert er: "Ich bekam eine Nachricht von einem guten Freund aus Austin. Er schrieb: 'Ruf mich so schnell wie möglich an.' Da wusste ich, dass etwas nicht stimmt."

Ehlinger war in Schockstarre. Wenig später erging es allen anderen Personen rund um das Trainingsgelände ähnlich. "Ich kann gar nicht beschreiben, wie dankbar ich dafür bin, dass sie sich um mich gekümmert haben", sagte er rückblickend: "Ich meine: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas am ersten Tag passiert, wenn man sich noch nicht gut kennt und alles?"

Auch der Vater verstirbt früh

Das Tragische: Es war nicht der erste Schicksalsschlag für die Familie. 2013 brach Vater Ross plötzlich bei einem Triathlon zusammen. Er erlitt einen Herzinfarkt und verstarb. Sam war damals 14, Bruder Jake und Schwester Morgen noch jünger.

Geprägt vom Tod seines Vaters entwickelte er eine starke Persönlichkeit, wollte in den dunklen Momenten Stärke zeigen und für seine Familie da sein. Ähnlich wie unlängst nach dem Tod von Jake. Auf der Beerdigung sprach er vor über 800 Menschen.

Nur eine Woche später machte er sich wieder auf den Weg nach Indianapolis, trainiert seitdem härter als je zuvor.

Vergleiche zu Drew Brees

Im Netz ziehen Fans des jungen Spielmachers gerne den Vergleich zu NFL-Legende Drew Brees. Immer wieder tauchen in den Kommentaren Sätze wie "The next Brees" auf.

Und in der Tat: Von der Athletik sowie vom Spielstil lassen sich beide durchaus vergleichen.

Während Brees 1,83 Meter misst, kommt Ehlinger auf 1,86 Meter. Head Coach Reich merkt an: "Sam spielt sehr klug, er hat einen sehr guten Instinkt. Er ist sehr schnell auf den Beinen, beschleunigt gut und kann sicherlich auch Spielzüge dank seiner athletischen Fähigkeiten am Leben halten."

Im Training bekam er zuletzt immer mehr Snaps mit den Startern, in der Preseason wird er sich mit Eason wohl die Spielzeit relativ gleich aufteilen.

Hinzu kommt, dass Brees und Ehlinger tatsächlich auf der gleichen High School waren. Jahrelang hielt der Ex-Quarterback der New Orleans Saints die Rekorde an der Westlake High School, ehe der jetzige Colts-QB diese pulverisierte und bis heute der All-Time-Leader in Passing Yards und Touchdowns ist.

Ehlinger befindet sich auf dem richtigen Weg

Bis der 22-Jährige auch in der NFL auf Zahlen á la Brees kommt, ist es noch ein weiter Weg. Ein sehr weiter sogar.

Doch Ehlinger verbessert sich stetig, beweist enorme Stärke und ist auf dem besten Weg, um in der NFL Fuß zu fassen.

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der schier unglaublichen Schicksalsschläge, die ihn in seinem noch jungen Leben ereilt haben.

Timo Nicklaus

