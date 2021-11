München/San Francisco - Wenn der Stadionsprecher der San Francisco 49ers den Spieler mit dem Namen "Tyshun Raequan Samuel" ankündigen würde, wäre der Applaus im Stadion wohl verhalten.

Erklingt jedoch dessen Spitzname "Deebo" durch die Lautsprecher, fallen die Fans der 49ers derzeit regelmäßig in Ekstase. Denn Deebo Samuel ist derzeit nicht nur der wichtigste Offensivspieler in San Francisco, sondern einer der besten Playmaker in der gesamten NFL.

Wide Receiver begeistert die NFL-Welt

Dass der 25-Jährige derzeit zu einem der Top-Receiver der NFL gehört, lässt sich mit Zahlen leicht belegen. Dem Lieblingsziel von Quarterback Jimmy Garoppolo stehen nach neun absolvierten Spielen 979 Receiving Yards zu Buche. Damit liegt er im NFL-Vergleich auf Platz zwei hinter Cooper Kupp von den Los Angeles Rams.

Dabei sticht besonders seine Vielseitigkeit heraus. Neben fünf gefangenen Touchdowns gelangen ihm auch bereits zwei Stück als Läufer. In der laufintensiven Offense unter Head Coach Kyle Shanahan wird Samuel immer wieder als Allzweck-Waffe in der Offensive eingesetzt.

Auch gegen die Rams im Monday Night Game führte Samuel die 49ers zum Sieg. Am Ende stand Samuel bei 133 Scrimmage-Yards sowie zwei Touchdowns. Sein 40-Yard-Touchdown im letzten Viertel sorgte schließlich auch endgültig für die Entscheidung.

Nach dem Big-Play stand Samuel an der Seitenlinie und hatte dabei eine riesige Goldkette um. "Immer wenn einer von uns ein Play macht, darf er sie sich umhängen", so Samuel gegenüber "NBC". Dass er diese Kette in dieser Saison bereits so oft umhängen konnte, hat Samuel einer bestimmten Person zu verdanken.

Stiefmutter wird zur Rettung

Aufgewachsen ist Samuel in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina. Seine leibliche Mutter verließ die Familie, als Samuel noch ein Kleinkind war, aufgrund von persönlichen Problemen. Anschließend wuchsen er und sein älterer Bruder bei der neuen Freundin seines Vaters auf.

Dabei kümmerte sich Precious Martin, so der Name der Frau, um Samuel als wäre er ihr eigener Sohn: "Ich habe sie wie meiner Mutter behandelt", erklärte Samuel gegenüber "GQ Sports": "Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Sie hat mir das Leben gerettet. Verdammt, sie hat mich zu dem erzogen, was ich heute bin", gab sich der heutige NFL-Star emotional.

Das Ziel einer professionellen Football-Karriere verlor er dabei nie aus den Augen. "Ich hätte es ohne Precious nie aufs College geschafft. Meine Noten wären viel zu schlecht gewesen. Sie hat mich gepackt und über die Ziellinie geschleift", gab er weiter an.

Nach seiner Zeit an der High School ging Samuel auf die University of South Carolina. Dort blieb Samuel vier Jahre lang und kämpfte sich immer weiter nach oben. Aufgrund der starken Leistungen im Senior Year wurde er schließlich von den 49ers in der 2. Runde des NFL Draft 2019 ausgewählt.

Samuel erfüllt Versprechen

Dass Samuel bereits früh in seinem Leben Verantwortung übernehmen musste, wird dadurch klar, wie reflektiert er das Verhältnis zu seiner leiblichen Mutter beschreibt. So war für ihn bereits früh klar, dass er es ist, der ihr helfen muss und nicht umgekehrt.

"Ich habe immer gesagt: Wenn ich es in die NFL schaffen sollte, werde ich meiner leiblichen Mutter helfen. Als ich zu diesem Leben kam, habe ich sie zur Therapie geschickt, damit sie ihr Leben auf die Reihe bekommt. Mittlerweile habe ich ihr ein Haus gekauft, und sie steht auf ihren eigenen Füßen", erklärte er.

Dabei mache er ihr auf keinen Fall einen Vorwurf: "Das ist meine Mutter. Ich kann ihr nicht verübeln, wie sich das Leben für sie entwickelt hat. Sie ist genau so besonders für mich, wie Precious es ist", fuhr er fort. Es fühle sich für ihn an, "als hätten mich beide auf die Welt gebracht". Das Verhältnis zwischen den Beiden sei großartig.

Familie an erster Stelle

Auch seinem Bruder Tyquan kaufte er mit seinem ersten Geld aus der NFL ein Haus. Dieser war ebenfalls ein Grund, warum es Samuel letztlich als Sportler so weit gebracht hat: "Er war immer wieder mal im Gefängnis, aber war mein großes Vorbild. Er hat mir alles beigebracht und zu mir gesagt: 'Ich mache aus dir einen Spieler, den niemand aufhalten kann'", so Samuel.

Dass der Ausnahmeathlet heute reihenweise Verteidiger in der NFL niederstampft, wäre ohne seine Familie nicht möglich gewesen: "Meine Familie ist eine der wenigen Sachen, die für mich in dieser Welt wirklich zählt", gab er zu verstehen.

Dabei überträgt er diesen Gedanken regelmäßig zu seiner neuen Familie bei den San Francisco 49ers. Als Receiver-Kollege Brandon Aiyuk zuletzt für dessen Leistungen in der Kritik stand, stellte sich Samuel öffentlich vor seinen Teamkameraden.

"Wir sind sehr stolz auf ihn. Alle wissen, zu was er im Stande ist. Ich bin sicher, dass er alle überraschen wird", prognostizierte Samuel vor dem 9. Spieltag bei "NBC". Tatsächlich sollte Aiyuk im Spiel darauf seine beste Saisonleistung (89 Yards und einen Touchdown) feiern.

Deebo Samuel zeigt sowohl auf als auch neben dem Platz, was es heißt, ein echter Anführer zu sein. Bleibt der Shooting-Star verletzungsfrei, hat er das Potenzial, zu einem der ganz großen Spieler der Liga zu werden - auch dank seiner Stiefmutter.

