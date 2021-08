San Francisco/München - So manches NFL-Team hätte wohl nur zu gerne das Dilemma der San Francisco 49ers.

Denn mit Jimmy Garoppolo und Trey Lance stehen gleich zwei hochwertige Quarterbacks zur Verfügung, so lassen es zumindest die ersten Eindrücke aus Training Camp und Preseason vermuten.

Während Garoppolo bereits seit Jahren in NFL aktiv ist und neben den 49ers bereits für die Patriots spielte, wartet Lance noch auf sein NFL-Debüt. Und doch hat der Nummer-Drei-Pick des vergangenen Drafts bereits jetzt die Chance, seinem erfahrenen Kontrahenten das Leben schwer zu machen.

49ers-GM John Lynch wiegelte zwar unlängst ab, als er sagte: "Im Moment ist es Jimmys Sache und Trey drängt." Allerdings sagte der 49ers-Boss auch: "Lance hat sich großartig verhalten. Er ist das, was wir uns von ihm erhofft haben, und noch mehr." Letzlich läge die Personalentscheidung aber bei Coach Kyle Shanahan, wer starten werde, so Lynch.

Kyle Shanahan spornte Jimmy Garoppolo an

Dieser macht momentan noch keine Anstalten, "Jimmy G" den Status als Nummer-Eins-Quarterback zu entziehen. Im Gegenteil, er sorgte für zusätzlichen Ansporn beim 29-Jährigen. "Ich sagte zu ihm: 'Ich kenne keinen Rookie, der dich schlagen kann, wenn du in Bestform spielst'", verriet Shanahan unlängst.

Seinen Rookie-Quarterback sieht der 49ers-Coach noch "in der Versuchsphase".

Und doch gibt es einige Faktoren, die zumindest im Laufe der Saison die Versuchsphase für Lance jäh beenden könnten, insbesondere dann, wenn die Playoffs in Gefahr geraten sollten.

Zum einen haben sich die 49ers im NFL-Draft extra auf die dritte Position getradet, um dort Lance auszuwählen. Zum anderen verfügt der Rookie bereits jetzt über einen unglaublich starken Arm. Im ersten Preseason-Spiel gegen die Kansas City Chiefs warf er bereits einen 80-Yard-Pass. Mit diesen Pass-Fähigkeiten erinnert der 21-Jährige zumindest in Ansätzen an Patrick Mahomes, der inzwischen ein NFL-Superstar ist.

Trey Lance in selber Situation wie Patrick Mahomes einst

Doch auch der junge Mahomes musste sich, trotz seines Talents, zunächst einmal hinten anstellen. Alex Smith hieß der Chiefs-Quarterback Nummer eins in der Saison 2017, während Mahomes erst einmal zuschauen musste. Jener Smith, inzwischen zurückgetreten, glaubt an Jimmy G als Starter bei den 49ers.

"Wenn er gesund bleibt, hat er ein großes Jahr vor sich", sagte Smith im "San Francisco Chronicle" über Garoppolo. Und weiter: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, wurde aber von Verletzungen schwer getroffen. Doch ich glaube für Trey (Lance; Anm.d. Red.) wäre es toll, wenn er von einem solchen Spieler wie Jimmy lernen könnte."

San Francisco 49ers lechzen nach den Playoffs

So könnte der hochtalentierte Lance sich erst einmal von der Bank anschauen, welche Anforderungen an einen Quarterback in einem NFL-Spiel gestellt werden. Hinterlässt Garoppolo dann aber Zweifel an seinen Fähigkeiten, könnte Lances Stunde geschlagen haben.

Denn die 49ers lechzen wieder nach Playoffs, nachdem es im Vorjahr aufgrund der Verletzung von Garoppolo nicht klappte. Allerdings agierte der ehemalige Patriots-Quarterback dort auch nicht in Bestform.

Ein Umstand, der ihm in dieser Saison nicht passieren sollte, schließlich sitzt ihm mit Lance ein potenzieller zukünftiger NFL-Star im Nacken.

Für eine erfolgreiche Saison der 49ers könnte das Quarterback-Dilemma also ein Segen sein.

Markus Bosch

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.