München/San Francisco - Die San Francisco 49ers dürfen auf einen Einsatz von Linebacker Kwon Alexander in der Divisional Round der NFL-Playoffs hoffen.

Der 25-Jährige hatte sich am 9. Spieltag beim 36:26-Sieg der 49ers gegen die Arizona Cardinals einen Riss des Brustmuskels zugezogen und hat seitdem kein Spiel mehr bestritten. Damals befürchteten die Verantwortlichen in San Francisco sogar einen Ausfall für die komplette Saison.

Laut "ESPN" ist der Heilungsprozess so gut verlaufen, dass er am kommenden Samstag (ab 22:20 Uhr live auf ProSieben und im Stream auf ran.de) schon wieder auf dem Feld stehen könnte.

49ers: Ford und Tartt werden wohl auch rechtzeitig fit

Zudem rechnet San Francisco mit der Rückkehr zwei weiterer Starter der Defense. Pass Rusher Dee Ford, der in der Regular Season auf 6,5 Sacks kam, verpasste die letzten drei Spiele mit einer Oberschenkelverletzung.

Safety Jaquiski Tartt musste vier Partien mit einer Rippenverletzung pausieren. Beide sollen in der Divisional Round wieder spielen.

Alexander wurde am 5. November auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Inzwischen haben ihn die 49ers aber wieder aktiviert und der Linebacker hat in der Bye-Week auch schon wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.

Bis zu seiner Verletzung war Alexander beim NFC-West-Champion gesetzt. In acht Einsätzen registrierte er 34 Tackles, vier verteidigte Pässe und eine Interception.

