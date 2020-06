München/San Francisco - Nach den Ausschreitungen in den USA in Folge des Todes des Afroamerikaners George Floyd aufgrund von Polizeigewalt, haben sich bereits zahlreiche Sportler in den sozialen Medien zur Rassenungleichheit geäußert.

Gegenüber "Sports Illustrated" nahm Cornerback Richard Sherman von den San Francisco 49ers nun schriftlich Stellung zur sozialen Verantwortung von Sportlern und der Bedeutung von Statements bekannter Athleten wie im besagten Fall.

Richard Sherman über....

... die Verpflichtung von Sport-Stars, ihre mediale Reichweite in Fällen wie diesem zu nutzen:

"Es hängt immer vom Individuum ab. Denn nicht jeder Athlet hat etwas zu sagen und nicht jeder sollte dazu gezwungen werden. Es gibt viele erfolgreiche Menschen auf dieser Welt mit derartigen Plattformen, aber nicht jeder sollte das Wort ergreifen."

... die Bedeutung von Statements weißer Sportler zur Rassenungleichheit:

"Ich bin beeindruckt von den weißen Quarterbacks, die sich zu Wort gemeldet haben, denn das sind Stimmen, die für manche Menschen ein anderes Gewicht haben als schwarze Stimmen. Das bedeutet, dass die Menschen, die sich weigern, die Perspektive eines schwarzen Athleten anzuhören, dasselbe von einem weißen Athleten hören, aber die Botschaft ganz anders aufnehmen. Es ist daher großartig, dass sich mehr Menschen zu Wort melden, denn im Sport hat man wahrhaftig eine Liebe und Wertschätzung für seine Mitmenschen, unabhängig von der Rasse."

... die Ausnahmestellung des Sports im Allgemeinen:

"Ich glaube, das macht Sport und Mannschaften so besonders, weil viele Stereotypen eingerissen werden. Man lernt sich so richtig kennen und urteilt nicht aufgrund irgendeines Unsinns."

