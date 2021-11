München/San Francisco - Trotz eines durchwachsenen Saisonstarts haben die San Francisco 49ers mit ihrer 4-5-Bilanz noch Chancen auf eine Rückkehr in die Playoffs.

Einer der Garanten für die vier Siege ist Rookie-Running-Back Elijah Mitchell, der vor dem nächsten Spiel am Sonntag jedoch einen Rückschlag hinnehmen musste.

Wie 49ers-Head-Coach Kyle Shanahan gegenüber Pressevertretern am Dienstag bestätigte, hat sich der 23-Jährige gegen die Los Angeles Rams einen Finger gebrochen.

Die Mannschaftsärzte der Kalifornier seien allerdings zuversichtlich, dass der Rookie auch trotz der Verletzung am Training teilnehmen könne, so Shanahan.

Ähnlich wie Seahawks-Spielmacher Russell Wilson wurde auch Mitchell ein stabilisierender Stift in den gebrochenen Finger eingesetzt.

Elijah Mitchell: Einsatz am Sonntag fraglich

Ob der 23 Jahre alte Running Back am Sonntag gegen die Jacksonville Jaguars tatsächlich wieder auf dem Feld stehen kann, wird sich erst im Laufe der Woche entscheiden.

Mitchell, der am College für die University of Louisiana at Lafayette auflief, absolvierte bisher sieben Spiele für die 49ers und verbuchte dabei 560 Yards und drei Touchdowns. Gegen die Rams erlief der Rookie in 27 Versuchen 91 Yards.

