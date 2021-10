München/Santa Clara - Die San Francisco 49ers bangen vor dem wichtigen Division-Duell mit den schwächelnden Seattle Seahawks um Tight End George Kittle.

Der 27-Jährige leidet unter einer Wadenverletzung und ist auf dem Verletztenreport derzeit als fraglich geführt. Trotzdem gibt der Schlüsselspieler die Hoffnung auf einen Einsatz nicht auf.

"Ich werde alles dafür tun, um am Sonntag auf dem Feld stehen zu können. Und wenn mein Körper sagt, dass es möglich ist, werde ich dort draußen sein", zitiert "ESPN" Kittle.

49ers: Shanahan hofft auf Kittle-Einsatz

Am Freitag konnte der zweimalige Pro Bowler erstmals in dieser Woche am Training teilnehmen, nachdem er die beiden vorherigen Tage noch pausieren musste.

"Die Tatsache, dass er gestern noch nicht einsatzbereit war, hat uns etwas mehr Sorgen bereitet, als wir erwartet hatten. Der Fakt, dass er heute ein bisschen machen konnte, war viel ermutigender und hoffentlich haben wir morgen dasselbe Ergebnis", so Head Coach Kyle Shanahan am Freitag gegenüber Medienvertretern.

Eine endgültige Entscheidung wird für den Samstag erwartet. Sollte Kittle die geplante Einheit gut überstehen, steht einem Einsatz wohl nichts mehr im Wege.

