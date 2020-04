München/San Francisco - Es ist hinlänglich bekannt, dass Tom Brady als Kind ein großer Fan der San Francisco 49ers war. Kein Wunder, immerhin wuchs der heute 42-Jährige in der Nähe von "Frisco", genauer gesagt San Mateo, auf.

Als Brady nun also nach 20 Jahren und sechs Super-Bowl-Erfolgen bei den New England Patriots im vergangenen März ein Unrestricted Free Agent wurde, brodelte die Gerüchteküche, dass der Star-Quarterback "nach Hause" kommen und seine Karriere bei den 49ers fortsetzen könnte.

Brady wollte angeblich "nach Hause" kommen

Viele Experten konnten sich das nicht vorstellen, zumal die 49ers mit Jimmy Garoppolo - ausgerechnet Bradys ehemaliger Stellvertreter bei den Patriots, der angeblich nur auf Ansage des 42-Jährigen vor zwei Jahren nach San Francisco getradet wurde - einen mehr als ordentlichen Signal Caller haben, der die Franchise in der vergangenen Saison immerhin in den Super Bowl geführt hat.

Aber: General Manager John Lynch gab nun in "The Rich Eisen Show" zu, dass man intern über eine mögliche Verpflichtung von Brady diskutiert habe. "Wenn man über einen der besten Quarterbacks der Geschichte spricht, dann muss es selbstverständlich interne Diskussionen über diese Personalie geben", so Lynch. Und weiter: "Und dann hört man auch noch, dass er gerne 'nach Hause' kommen wolle. Solche Sachen." Und schon fing bei Lynch und Head Coach Kyle Shanahan das Grübeln an.

"Natürlich haben Kyle und ich dann diskutiert"

"Natürlich haben Kyle und ich dann diskutiert. Wir wollen immer besser werden und deswegen schauen wir uns alle Szenarien immer ganz genau an, speziell dann, wenn sich solche Optionen ergeben", erklärte der 49ers-General Manager. "Aber nach ein, zwei Tagen haben Kyle und ich uns dann angeschaut und gesagt: 'Weißt Du was, wir sind wirklich hochzufrieden, das wir Jimmy haben. Wir glauben an ihn und dass er uns über einen langen Zeitraum Erfolg bringen kann.' Wir sind jetzt also in der Tat mehr denn je von den Fähigkeiten von Jimmy Garoppolo überzeugt."

Interessante Aussagen, die unter dem Strich nicht zwingend vermuten lassen, dass die 49ers von Jimmy G. so sehr überzeugt sind, wie Lynch es mit all seinen Sätzen vielleicht glauben machen will. Immerhin versuchte er in "The Rich Eisen Show" dann die Wogen noch ein wenig mehr zu glätten, indem er abschließend meinte, dass sie Garoppolo natürlich immer über ihre Diskussionen auf dem Laufenden gehalten haben und ihm dann deutlich machten, dass er ihr Mann für die Zukunft sei.

Das Thema Tom Brady hat sich nun ja sowieso erledigt. Der "G.O.A.T." läuft ab der kommenden Saison bekanntlich für die Tampa Bay Buccaneers auf.

Du willst die wichtigsten News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.