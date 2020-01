München/San Francisco - Es war ein Interview, das für mächtig Furore sorgte. Richard Sherman hatte gerade mit einer spektakulären Rettungsaktion in der eigenen Endzone gegen Wide Receiver Michael Crabtree den Sieg im Championship Game der NFL-Saison 2014 für sein damaliges Team Seattle Seahawks - ausgerechnet gegen seinen jetzigen Arbeitgeber San Francisco 49ers – klargemacht, als er direkt nach Spielende ans Mikrofon von FOX-Reporterin Erin Andrews stürmte.

Auf die Frage, wie er diese letzte und entscheidende Situation der Partie erlebt habe, brüllte Sherman aufgepumpt mit Emotionen und die Kamera wild entschlossen fixierend regelrecht ins Mikrofon: "Ich bin der beste Cornerback der NFL. Wenn man mich mit so einem jämmerlichen Receiver wie Crabtree herausfordert, sieht man, was man bekommt. Sprich' nie wieder über mich. Crabtree, äußere dich nie wieder über den Besten."

Rumms. Das hatte gesessen. Auch bei Andrews, die ob der Aggressivität von Sherman sichtlich eingeschüchtert wirkte. Der "Sherminator" hatte wieder einmal zugeschlagen. Ein Spitzname, den er damals nicht nur wegen seiner sportlich starken Leistungen, sondern auch wegen seiner Trash-Talk-Künste hatte.

Herzliche Umarmung für Reporterin

Sechs Jahre später sah die Welt nun ein wenig anders aus. Wieder Sherman. Wieder Andrews. Doch dieses Mal kein Stürmen, kein Brüllen. Im Gegenteil. Nach dem Heimsieg von Shermans jetzigem Team, den 49ers, im Championship Game gegen die Green Bay Packers lief der mittlerweile 31-Jährige freudestrahlend, ja fast schon sanftmütig, auf die FOX-Reporterin zu und umarmte sie herzlich.

Eine kleine Geste. Aber sie zeigt, dass Sherman sich in den vergangenen Jahren zumindest ein klein wenig gewandelt hat. Klar, der Mann aus dem Problemviertel Compton im Großraum Los Angeles ist immer noch von sich und seinen Fähigkeiten überzeugt, verfügt über ein überbordendes Selbstbewusstsein. Das hat er kürzlich nicht nur Darrelle Revis spüren lassen, dem er via soziale Medien deutlich klarmachte, wer der beste Cornerback in der Geschichte der NFL ist - nämlich, wie könnte es anders sein: er selbst.

Trotz allem: der einstige "Sherminator" ist sanftmütiger, ein Stück weit weiser geworden. Natürlich fordert er auch weiterhin Respekt für seine Leistungen ein, aber lange nicht mehr so lautstark wie noch vor einigen Jahren. Sherman lebt mehr im Moment, genießt seinen aktuellen Erfolg.

Sherman läuft in der Postseason zur Höchstform auf

"Vor sechs Jahren war es ein anderes Team mit einem anderen Gefühl", wird Sherman bei "nbcsports.com" zitiert. "Wir hatten mit den Seahawks damals ein absolutes Top-Team. Aber ich habe das gleiche Gefühl bei dieser Mannschaft. Wir haben unglaubliches Talent, super Coaches und Waffen um uns herum. Ich bin nur ein bisschen älter geworden, damals haben sie mich in der Kabine noch nicht 'Uncle Sherm' genannt. Jetzt tun sie das. Ich spiele in meinem neunten Jahr in der NFL, das macht vieles anders. Ich habe das Gefühl, etwas dankbarer für alles zu sein. Mein Sohn kann mich jetzt spielen sehen, er wird einige Tage nach dem Super Bowl sechs Jahre alt und wünscht sich einen Ring. Ich werde alles dafür geben, dass ich ihm diesen schenken kann."

An den Leistungen von "Uncle Sherm" wird es wohl nicht scheitern. Nach einer ordentlichen Regular Season läuft Sherman in den Playoffs immer mehr zu Höchstform auf, wird von "Pro Football Focus" aktuell als bester Cornerback der NFL gelistet - in der vergangenen Saison schaffte er es auf seiner Position immerhin auf Platz drei, obwohl die 49ers selbst nur insgesamt vier Spiele gewinnen konnten.

Dieses Jahr ist alles anders, San Francisco kann gegen die Kansas City Chiefs der ganz große Wurf gelingen. Natürlich mit Hilfe von Sherman, der in der bisherigen Postseason schon zwei Interceptions fangen und die gegnerischen Receiver komplett abmelden konnte. Patrick Mahomes und seine Offense sind also gewarnt. Wer hätte das bei Sherman vor knapp zweieinhalb Jahren noch für möglich gehalten?

Karriere schien Ende 2017 bereits beendet

Es war Ende 2017, als sich der damalige Cornerback der Seahawks die Achillessehne riss und drohte, nie mehr so richtig auf die Beine zu kommen. Diese Verletzung war letztlich auch der Anfang vom Ende in Seattle, dem Ort, wo er Mitglied der gefürchteten "Legion Of Boom"-Defensive der Seahawks war. Aufgrund seines körperlichen Zustands und der einen oder anderen verbalen Spitze gegen Head Coach Pete Carroll und das Team, wurde Sherman dann am 9. März 2018 allerdings entlassen.

Seine Karriere schien beendet, Sherman abgeschrieben. Doch: Nur zwei Tage später unterschrieb er beim NFC-West-Rivalen der Seahawks, den San Francisco 49ers, einen Dreijahresvertrag über 39 Millionen Dollar - und fand sein Glück. Sherman übernahm in einem damals arg gebeutelten und ziemlich perspektivlosen Team sofort die Rolle des Anführers und kämpfte sich selbst zurück zu alter Stärke.

Kein Wunder, dass der Cornerback nach dem Triumph gegen die Packers minutenlang von seinen eigenen Emotionen gepackt auf dem Rasen des Levi's Stadium kniete, sein Gesicht ins Gras gedrückt. Immerhin spielt er gegen die Chiefs den dritten (!) Super Bowl seiner Karriere. Das schaffen nicht viele in der NFL. Vor allem nicht in nur neun Jahren und nach einer so schweren Verletzung wie dem Achillessehnenriss Ende 2017.

"Du opferst deinen Körper, deine Zeit, deine Gesundheit und deine Gedanken", erklärte Sherman. "Du bist immer irgendwo zwischen Psychose und totaler Konzentration. Und genau, weil das so ein schmaler Grat ist, muss man jederzeit fokussiert sein. Deswegen war ich in diese Situation ein bisschen emotional, man neigt dazu, dankbarer für solche Momente zu sein." Doch Sherman wäre nicht Sherman, wenn er sich jetzt zufrieden zurücklehnen würde. Ganz im Gegenteil. "Uncle Sherm" will mehr. Viel mehr. Nachdem er mit den Seahawks einen Super Bowl gewonnen und einen ziemlich dramatisch verloren hat, will er die Vince-Lombardi-Trophy am 2. Februar wieder in den Himmel von Miami strecken (ab 22:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

Super Bowl? "Ich weiß, wovon ich spreche"

"Es kann der beste Tag deines Lebens werden, wenn du gewinnst. Aber auch der schlimmste Tag, wenn du verlierst. Das ist genau das, was ich den Jungs in unserer Kabine immer wieder sage", so Sherman. "Ich habe beides erlebt, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir sehr hart arbeiten. Das ist kein Urlaub, wir fahren nicht in die Ferien. Klar, für die Familien wird das ein großer Spaß in Miami, wenn sie ihre Telefone rausholen, Instagram-Posts und Selfies machen. Für uns ist es am Ende des Tages eine riesige Herausforderung und es wird ein richtig harter Kampf werden."

Bleibt für die 49ers zu hoffen, dass die Spieler im Locker Room auf "Uncle Sherm" hören. Falls nicht, müssen sie aufpassen – denn zur Not kann der 31-Jährige bestimmt auch den "Sherminator" wieder rausholen.

Dominik Hechler

