München - Der Druck war nicht ohne. Die Anspannung war ordentlich, die San Francisco 49ers haben den Gegenwind gespürt.

Vier Niederlagen in Serie - auch Quarterback Jimmy Garoppolo und Head Coach Kyle Shanahan bekamen ihr Fett weg.

Wie viel Last nach dem 33:22-Sieg bei den Chicago Bears abfiel, kann man sich jetzt anhören und ansehen. Denn die 49ers haben nach dem Sieg einen Clip aus der Kabine veröffentlicht, in dem Shanahan zum Team spricht.

"Verdammt großartige Arbeit"

Und das sehr eindrücklich. An vielen Stellen garniert mit dem "bösen" F-Wort (bei uns mit verdammt übersetzt). Was letzten Endes nur unterstreicht, wie groß der Druck tatsächlich war.

"Ich bin so verdammt stolz auf euch, Mann", sagte Shanahan: "Ich weiß, dass in diesem Spiel nicht alles perfekt gelaufen ist. Wir haben über alles gesprochen, was nötig ist. [Brandon] Aiyuk, verdammt großartige Arbeit, ihr alle beim ersten Drive. Die verdammte O-Line, die Herausforderung dieser D-Line und keine Sacks, alle haben Jimmy das ganze Spiel über geschützt."

Und weiter: "Es gibt heute so viele Möglichkeiten, ein verdammtes Spiel zu gewinnen. D, ich weiß, wir hatten nicht unser bestes Spiel, aber wir haben getan, was nötig war, um zu gewinnen. Das ist es, was verdammt nochmal zählt."

Whatever it takes 💪



Congrats on the arrival of your baby girl Mitch & Maddie 💕#SFvsCHI pic.twitter.com/WmdrCkdYuh — San Francisco 49ers (@49ers) October 31, 2021

Er übergab dabei den Spielball an Punter Mitch Wishnowsky, der vor dem Spiel Vater wurde. Ein weiterer Ball ging zudem an "Jimmy G". Dabei blieb Shanahan emotional, und im Clip muss weiterhin fleißig zensiert werden.

"Er stand, wie jeder hier, mit dem Rücken zur Wand", sagte Shanahan über seinen Spielmacher: "Er hat sich dem entgegengestellt und ist heute richtig abgegangen."

Zum Schluss ergreift auch Garoppolo das Wort. Er kam gegen die Bears auf 322 Yards und zwei Rushing Touchdowns - für den oft kritisierten 29-Jährigen war eine Menge Genugtuung dabei.

Den Schwung beibehalten

"Kyle hat es die ganze Woche über gesagt: Was auch immer nötig ist", sagte Garoppolo: "Was auch immer nötig ist, um das Spiel zu gewinnen, Mann. Es war ein harter Kampf da draußen, aber das ist es, was wir verdammt noch mal tun. Das ist es, was wir sind. Lasst uns diesen Schwung beibehalten. Genießt es jetzt, aber sobald wir zurück sind, geht's in die nächste Woche, okay?"

Die 49ers stehen nach Week 8 bei einer 3:4-Bilanz.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.