San Francisco/München - Auch wenn es während der Playoffs etwas untergeht - im Hintergrund wird weiterhin eifrig um die Inhalte des neuen NFL-Tarifvertrags ab der Saison 2021 gefeilscht. Ein zentraler Punkt dabei soll die Ausweitung von Regular Season und Postseason sein. Denn mit mehr Spielen lassen sich natürlich weitere Millionen scheffeln.

Emmanuel Sanders warnt die Entscheider jedoch vor diesem einschneidenden Schritt - und der Wide Receiver spricht aus eigener leidvoller Erfahrung. Denn er erlebte als einziger NFL-Profi in der laufenden Spielzeit eine Regular Season mit 17 Einsätzen - weil sein Trade von Denver nach San Francisco vor der Bye Week der Broncos und nach der einwöchigen Pause der 49ers durchgezogen wurde.

Sanders nach Regular Season: "Eigentlich tat alles weh"

Nach diesen 17 Partien binnen 16 Wochen fühlte sich der Third Rounder des Draft 2010 ordentlich geschlaucht, wie er laut "NBC" nun verriet. "Bestimmte Körperteile haben weh getan, meine Knöchel waren wund, mein großer Zeh auch, eigentlich einfach alles", beschrieb Sanders seine physische Verfassung um den Jahreswechsel und unterstrich damit die immense Bedeutung der Bye Week.

Folglich betonte der 32-jährige Familienvater: "Es war definitiv hart. Falls die NFL die Saison auf 17 Spiele (in der Regular Season) verlängern will, sollten sie mich fragen und ich würde ihnen abraten. Weil mein Körper geschmerzt hat und ich diese Pause brauchte."

Sanders genießt Bye Week erst in den Playoffs

Dank der starken Saison der Niners, die als First Seed der NFC in die Playoffs einzogen, durfte das Team um den Ansbacher Mark Nzeocha in der Wild Card Round kurz verschnaufen, bevor es am Samstag (ab 22.20 Uhr live auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf ran.de) gegen die Minnesota Vikings weitergeht. Sanders steuerte in zehn Partien für die Kalifornier drei Touchdowns bei.

Insgesamt kam der Passempfänger in seinem zehnten Jahr in der Liga auf 66 Receptions für 869 Yards samt fünf Touchdowns - in eben 17 Spielen. Das sind etwa die Zahlen, die Sanders auch 2018 hinlegte - da allerdings in nur zwölf Partien. In Sachen Scores durch die Luft war die gerade abgelaufene Regular Season seine viertbeste.

"Körper fühlt sich gut an und ich bin bereit"

Trotz der zahlreiche Wehwehchen kam Sanders ohne größere Verletzung durch die intensiven Monate. "Jetzt hatte ich die Möglichkeit, eine kleine Pause einzulegen", frohlockte er: "Mein Körper fühlt sich gut an und ich bin bereit." Die Jagd auf seinen zweiten Super-Bowl-Ring nach dem Triumph vor vier Jahren kann beginnen.

Anschließend hätte Sanders dann genug Zeit, um sich mit den Verhandlungsführern auf Profi- und Besitzerseite auszutauschen. Um ihnen aus eigenen Erfahrungen mitteilen zu können, welche körperlichen Folgen eine längere Saison für die Spieler haben könnte.

