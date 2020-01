Foxborough/München - Für Julian Edelman muss es ein äußerst ungewohntes Gefühl sein. Nach dem Playoffs-Aus seiner New England Patriots hat der Wide Receiver am zweiten Wochenende des Jahres frei. Dennoch warten auf den MVP des vergangenen Super Bowl zwei Pflichttermine. Allerdings zwei unliebsame.

Wie der "Boston Herald" berichtet, muss sich Edelman demnächst zweimal unters Messer legen. Demnach zog sich der 33-Jährige unter der Saison eine Schultereckgelenkssprengung zu und wird deshalb an der linken Schulter operiert. Auch sein linkes Knie sei derart lädiert, dass ein Eingriff nötig sei - hier müsse ein freier Gelenkkörper entfernt werden.

Edelman stellt drei Patriots-Topwerte auf

In der Regular Season wurden auch andere Körperteile wie Daumen, Rippen und Brust in Mitleidenschaft gezogen. Mit 100 Receptions für 1117 Receiving Yards samt sechs Touchdowns erzielte der dreimalige Super-Bowl-Champion jeweils Topwerte für die Patriots in dieser Saison. Nur 2015 hatte er noch für einen Score mehr gesorgt - damals in nur neun Einsätzen. Die zurückgelegte Strecke war dagegen ein persönlicher Rekord.

Elf Spielzeiten hat Edelman bereits in den Beinen, sein im Mai unterschriebener Vertrag bindet den Siebtrunden-Pick des Draft 2009 noch für zwei Jahre an die Patriots. Seine Zukunft könnte jedoch auch von der Entscheidung seines Kumpels Tom Brady beeinflusst werden, der nach 20 Jahren in Foxborough erstmals zum Free Agent wird.

