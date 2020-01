München - Die Fans der Seattle Seahawks dürfen sich im Divisional-Playoff-Game bei den Green Bay Packers (Mo., 0:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de) auf mehr Action von Marshawn Lynch freuen.

Head Coach Pete Carroll gewährte der Öffentlichkeit einen Einblick in seinen Game Plan für das Duell mit den Packers. "Marshawn wird gegen Green Bay mehr spielen. Er hat jetzt genug Zeit mit uns verbracht, ist fit und selbstbewusst", sagte Carroll auf der Pressekonferenz am Montag in Seattle.

Zwei Touchdowns in zwei Spielen

"Beast Mode" Lynch war kurz vor Ende der Regular Season zu den Seahawks als Running Back-Backup von Travis Homer zurückgekehrt und hatte in den beiden Spielen seit seinem Comeback zwei Touchdowns erzielt, darunter einen im Wildcard Game gegen Philadelphia. Zudem war er gegen die Eagles mit einer 20-Yard-Reception am entscheidenden Touchdown-Drive der Seahawks durch DK Metcalf beteiligt.

Es ist die Qualität in der Crunchtime, die Marshawn Lynch für Seattle so wertvoll macht. Weder er noch Homer kamen gegen die starke Defense der Eagles wirklich in Schwung. Lynch kam auf lediglich sieben Rushing Yards, Homer auf zwölf. Aber in den entscheidenden Momenten ist auf "Beast Mode" eben Verlass.

Carroll: Marshawn Lynch verdient mehr Einsatzzeit

"Wir können ihn immer reinwerfen, er bringt einfach immer noch das gewisse Etwas mit. Seine Verpflichtung ist ausschließlich positiv. Unser GM John Schneider hat einen tollen Job gemacht, Marshawns Rückkehr einzutüten. Und Marshawn macht einen ebenso tollen Job. Er tut alles für unser Team und für unsere Fans. Er verdient es einfach, dass wir ihn mehr einsetzen", sagte Carroll.

Auf das Spiel im Lambeau Field freut sich der Head Coach ganz besonders. "Es gibt keinen Ort in der NFL, in dem es für die Gastmannschaft so schwer ist wie in Green Bay. Vor allem zu dieser Jahreszeit. Aber ich kann versprechen: Besser als wir kann man sich auf so ein Spiel nicht vorbereiten. Wir werden bereit sein", so Carroll.

