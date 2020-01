München/Seattle - Auf dem Papier bezwangen die Seattle Seahawks die Philadelphia Eagles in der Wild Card Round mit 17:9. De facto war aber ein einzelner Spieler für den Sieg verantwortlich: Wide Receiver D.K. Metcalf.

In einem Spiel, in dem Seattles Running Backs insgesamt 19 Yards bei 17 Laufspielzügen erreichten, beendete Metcalf das Spiel mit fast so vielen Receiving Yards (160) wie die Eagles (177).

Vor allem zwei Spielzüge blieben in Erinnerung und verdeutlichen, dass Quarterback Russell Wilson eine enge Verbindung zum Rookie aufgebaut hat. Im dritten Viertel der 53-Yard-Touchdown, bei dem Metcalf Cornerback Avonte Maddox alt aussehen ließ und der schließlich den Sieg besiegelte.

Und im Schlussviertel ein schwieriger Pass aus 36 Yards, den Metcalf ebenfalls sichern konnte.

Metcalf erledigt Eagles im Alleingang

Metcalf stellte im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere mit 160 Receiving Yards und einem Touchdown bei sieben Catches den Playoff-Rookie-Rekord für die meisten Receiving Yards ein. Diesen Rekord hielt über zehn Jahre lang Ex-Eagle Jeremy Maclin.

Er brach außerdem den klubinternen Playoff-Rekord von Darrell Jackson für die meisten Receiving Yards in einem Spiel aus dem Jahr 2005 mit 143 Yards. Metcalfs bisherige Bestmarke stammte vom 9. Spieltag mit sechs Catches für 123 Yards und einem Touchdown gegen die Tampa Bay Buccaneers.

Coach Carroll schwärmt von Matchwinner Metcalf

Die stetige Leistungssteigerung mit dem Höhepunkt zum Playoff-Auftakt (die Divisional Playoffs ab Samstag, 22:20 Uhr live auf ProSieben und ran.de) honorierte auch sein Coach: "D.K. hat an diesem Abend allen die Show gestohlen", sagte Pete Carroll, "er hatte einen phänomenalen Abend und hat gezeigt, wozu er fähig ist."

Und Carroll ging noch weiter: "Er hatte in seinem Rookie-Jahr eine tolle Debüt-Saison. Aber bei seiner ersten Chance in den Playoffs so aufzutrumpfen, das war wirklich spektakulär. Er hat Dinge getan, die man sich nur schwer vorstellen kann."

Besonders die Arbeitseinstellung sei Metcalfs großes Plus: "Er hat immer alles wie ein Schwamm aufgesaugt. Er nimmt seine Arbeit sehr ernst und trainiert sehr intensiv. Er arbeitet andauernd länger und schraubt immer weiter an seiner Technik, an seinen Prinzipien", bestätigte Carroll: "Das war natürlich ein großes Spiel, aber er hat das ganze Jahr über guten Football gespielt."

Teamkollegen adeln Super-Metcalf

Die Teamkollegen des 22-Jährigen schlossen sich dem Loblied ihres Head Coach an. "Seht ihn euch einfach an. Niemand kann ihn aufhalten, dabei belassen wir es einfach. Ihr hättet wissen müssen, dass er hier rauskommt und etwas unternimmt", erklärte Receiver-Kollege David Moore nach der Partie.

Und Moore konstatierte, dass Metcalf sich habe "rehabilitieren" wollen, nachdem er beim ersten Aufeinandertreffen mit den Eagles am 12. Spieltag lediglich drei Pässe für 35 Yards gefangen hatte.

Tyler Lockett, der während der Saison häufig den Alleinunterhalter im Passspiel geben musste, stand an diesem Abend klar im Schatten seines Mitspielers - hatte damit aber keinerlei Probleme: "Das ist etwas, das wir als Receiving Corps selbst sehr schätzen. Einfach in der Lage zu sein, unsere Brüder gebührend zu feiern."

"Er hat einfach einen tollen Job gemacht und was noch wichtiger ist, im Laufe der Saison keinen Leistungseinbruch erlitten - wie bei den meisten Rookies üblich. Er hat den Kurs stets gehalten und wird immer stärker", pflichtete Quarterback Russell Wilson bei.

Metcalf selbst berichtete, dass Wilson ihn immer wieder ermutigt habe, besonders an den tiefen Anspielen zu arbeiten und entsprechende Matchups für sich zu entscheiden: "Das ganze Jahr hat er mir gesagt, lass den Ball nicht fallen, lass ihn bloß nicht fallen. Das ist alles, was ich gedacht habe. Greif einfach den Ball. Es ist wirklich erstaunlich, dass er an mich geglaubt hat."

Seahawks für Draft-Pick anfangs belächelt

Mit seinen Leistungen beim Scouting Combine vor dem Draft ließ der ehemalige Ole Miss-Spieler noch vor dem Draft aufhorchen. Eine 4,33 beim 40-Yard-Dash, gleichbedeutend mit der drittschnellsten Zeit des Jahres und 27 Wiederholungen von 102 Kilogramm beim Bankdrücken, die sogar einige O-Liner mit fragenden Gesichtern zurückließen, setzten ein Statement.

Der Combine offenbarte aber auch schonungslos Metcalfs Schwächen: Der 3-Cone-Drill und der 20-Yard-Shuttle bestätigten die vorab geäußerten Zweifel an den Fähigkeiten des Receivers im Routenlaufen. Metcalf fiel schließlich am Draft-Abend weit aus der ersten Runde heraus und wurde erst an 64. Position von Seattle erlöst - acht Receiver fanden vor ihm einen Abnehmer.

Nach starken Leistungen in der Preseason steigerte sich Metcalf im Verlauf der Regular Season und strafte seine Kritiker Lügen mit 58 gefangenen Pässen für 900 Yards - die drittmeisten aller NFL-Rookies hinter A.J. Brown von den Tennessee Titans und Terry McLaurin von den Washington Redskins.

Metcalf selbst hatte besonders am Draft-Abend mit dem tiefen Fall zu kämpfen. Sah er sich selbst eher als Top 10-Pick. Nach dem ersten Playoff-Spiel seiner Karriere kann er aber mittlerweile mit einem Lächeln zurückblicken:

"In die zweite Runde zu fallen, war das Beste, was mir passieren konnte. Denn ich habe jedes Mal, wenn ich spiele, dieses Ereignis im Hinterkopf."

Daniel Kugler

